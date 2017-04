Frankreich-Wahl Europas Börsen reagieren mit deutlichem Plus

Die Börsen in Frankreich und der EU haben mit deutlichen Kursgewinnen auf den Erfolg von Emmanuel Macron im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl reagiert: In Paris stieg der französische Leitindex CAC 40 zum Handelsbeginn auf den höchsten Stand seit Mai 2015, das Plus im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag lag bei rund vier Prozent. Der deutsche Leitindex Dax verzeichnete ein Plus von 2,3 Prozent. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 eröffnete um 3,1 Prozent höher.

Auch der Euro gewann infolge des Ergebnisses in Frankreich an Wert. Die Gemeinschaftswährung in der Eurozone kostete zum Handelsstart rund ein Prozent mehr als noch am Freitag.

Die Befürchtungen im Vorfeld des ersten Wahlgangs waren bei Analysten groß gewesen. Analysten hatten ein regelrechtes Börsenbeben erwartet für den Fall, dass die selbst erklärte EU- und Eurogegnerin Marine Le Pen im ersten Wahlgang deutlich besser abschneiden würde in den Umfragen. Doch stattdessen bekam der sozialliberale Macron die meisten Stimmen, mit einem überraschend hohen Abstand auf die rechtsextreme Kandidatin.

Deutsche Ökonomen zeigten sich ebenfalls erleichtert über das Ergebnis. "Mit Emmanuel Macron steht der führende Kandidat für Wirtschaftsreformen und ein starkes Europa", sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Noch sei es angesichts der Stichwahl in zwei Wochen zu früh, Entwarnung zu geben, was einen Zusammenbruch der Finanzmärkte und ein Ende des Euro betreffe. Europa habe aber eine weitere wichtige Hürde zur Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise genommen, sagte Fratzscher.

Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sagte: "Die Achse Paris-Berlin kann wieder zu einem starken Motor werden. So ist das Schlimmste erst einmal verhindert worden." Auch Hüther wies darauf hin, dass Macron die Stichwahl erst einmal gewinnen müsse. "Und dann beginnt die Arbeit in einem wirtschaftsstrukturell schwach aufgestellten Land." Dabei werde Deutschland eine wichtige Rolle der Kooperation zukommen.