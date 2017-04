Nach Frankreich-Wahl Dax auf Rekordhoch

Das Ergebnis des ersten Durchgangs der französischen Präsidentschaftswahl hat den Dax auf den höchsten Stand seit seiner Einführung getrieben. Der deutsche Leitindex erreichte kurz vor 11.00 Uhr an der Börse in Frankfurt 12.398 Punkte. Das sind fast acht Punkte mehr als der bisherige Rekordstand aus dem April 2015. Im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag vergangener Woche lag der Dax mit rund 340 Punkten oder 2,8 Prozent im Plus.

Auch die Börsen in Frankreich selbst und anderen Ländern der EU reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf den Erfolg von Emmanuel Macron, der im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl die meisten Stimmen erhielt: In Paris stieg der französische Leitindex CAC 40 ebenfalls auf den höchsten Stand seit 2015, das Plus im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag betrug am späten Vormittag 4,3 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag um 3,8 Prozent höher als am Freitag.

Auch der Euro gewann infolge des Ergebnisses in Frankreich an Wert. Die Gemeinschaftswährung in der Eurozone kostete am späten Vormittag 1,0862 US-Dollar, das sind 1,3 Prozent mehr als noch am Freitag.