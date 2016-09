Fernbusmarkt "Flixbus wird verlieren"

Die französische Staatsbahn SNCF will anders als die Deutsche Bahn den Fernbusmarkt nicht dem Konkurrenten Flixbus überlassen. "Wenn Flixbus das dominante Unternehmen in Frankreich sein will, dann werden sie verlieren", sagte SNCF-Chef Guillaume Pepy am Rande der Bahntechnikmesse Innotrans in Berlin.

Ähnlich wie in Deutschland wurde auch in Frankreich der Fernbusmarkt freigegeben. Flixbus, mit großem Abstand Marktführer in Deutschland, hat auch in Frankreich einen Marktanteil von 40 Prozent. Genauso stark ist Pepy zufolge die SNCF-Tochter Ouibus, die 35 Städte in Frankreich und 11 Ziele im benachbarten Ausland anfährt.

Während die Deutsche Bahn sich ab 2017 aus dem Wettbewerb zurückzieht und Flixbus dann praktisch das Feld überlässt, schloss Pepy dies für SNCF aus: "Wir glauben an Wettbewerb, nicht an ein Monopol." Pepy räumte ein, mit den derzeitigen Busticket-Preisen sei kein Geld zu verdienen. "Irgendwann werden sie aber wieder steigen."

Sein Unternehmen habe sich sehr früh mit der Freigabe des Marktes für massive Investitionen entschieden und werde diesen Kurs beibehalten. Anders als Flixbus wolle sich Ouibus jedoch auf den französischen Markt konzentrieren und nicht in ganz Europa expandieren. Flixbus hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter mit Verbindungen auf dem gesamten Kontinent zu werden.