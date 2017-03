Gaslieferungen nach Osteuropa EU will Kartellverfahren gegen Gazprom einstellen

Nach knapp zwei Jahren könnte ein heikler Konflikt zwischen Russland und der EU bald beendet sein. Die EU-Kommission will das Kartellverfahren gegen Gazprom einstellen, nachdem der russische Staatskonzern Zugeständnisse gemacht hat. Bevor das Verfahren aber tatsächlich beendet wird, sollten Betroffene Gelegenheit zur Stellungnahme haben, teilte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit.

Die Brüsseler Behörde hatte Gazprom vorgeworfen, seine beherrschende Stellung als Gaslieferant für mittel- und osteuropäische Länder ausgenutzt zu haben. Im April 2015 machte die EU-Kommission in einer Beschwerde geltend, Gazprom verstoße mit seiner Gesamtstrategie zur Abschottung dieser Gasmärkte gegen EU-Kartellvorschriften. Der russische Konzern musste mit einer Milliardenstrafe rechnen, wegen der ohnehin bestehenden Spannungen zwischen Russland und der EU galt das Verfahren als politisch heikel.

Der russische Gaskonzern reagierte auf die Kartellbeschwerde mit Zugeständnissen, die Vestager nun für ausreichend hält: "Wir sind davon überzeugt, dass die Verpflichtungszusagen von Gazprom die uneingeschränkte Lieferung von Gas in Mittel- und Osteuropa zu wettbewerbsbestimmten Preisen ermöglichen", sagte die Wettbewerbskommissarin. "Durch die Angebote von Gazprom werden unsere wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgeräumt."

Nach Ansicht Vestagers führen die Zusagen zu einer besseren Integration der Gasmärkte in der Region. Die EU-Kommission untersuchte die Geschäfte von Gazprom in Europa seit fünf Jahren und warf dem Unternehmen vor, Wettbewerber zu behindern und in Osteuropa überhöhte Preise zu verlangen. Gazprom liefert etwa ein Drittel des Erdgases, das in Europa verbraucht wird.

Die Betroffenen haben nun sieben Wochen Zeit, eine Stellungnahme zu den Angeboten des russischen Konzerns abzugeben. Erst danach soll es eine endgültige Entscheidung der Brüsseler Behörde geben.