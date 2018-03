Daimler-Großaktionär aus China Geely verdoppelt Gewinn auf 1,7 Milliarden

Der chinesische Autobauer Geely hat im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Vor allem das Geschäft mit Geländewagen in China lief bestens, teilte der Konzern mit. Der Umsatz legte mehr als 70 Prozent auf knapp zwölf Milliarden Euro zu. Damit übertraf der Konzern Analystenschätzungen, eine so hohe Steigerung hatten selbst Branchenkenner nicht erwartet.

Im laufenden Jahr rechnet Geely allerdings mit schärferem Konkurrenzdruck auf dem chinesischen Heimatmarkt. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge werde deshalb wohl nur noch um rund ein Viertel auf 1,58 Millionen zulegen. 2017 zog der Absatz noch um mehr als 60 Prozent an.

Die Zahlen dürften auch in Stuttgart mit Aufmerksamkeit studiert werden. Denn Ende Februar ist Geely bei Daimler eingestiegen und hat für etwa 7,5 Milliarden Euro knapp zehn Prozent an dem deutschen Autohersteller erworben. Der Deal machte den chinesischen Investor und Geely-Chef Li Shufu über Nacht zum größten Daimler-Aktionär.

obs/ Zhejiang Geely Holding Group Geely-Gründer Li Shufu

Geely ist der größte private Autokonzern Chinas. Seinen ersten weltweit aufsehenerregenden Deal machte das Unternehmen 2011, als es den schwedischen Hersteller Volvo aus dem amerikanischen Ford-Konzern herauskaufte. Skeptiker zweifelten damals, ob Geely es schaffen würde, Volvo wieder auf die Spur zu bringen. Doch die Absatzzahlen beider Unternehmen sind nach der Übernahme gestiegen.

Geely hatte vor dem Einstieg bei Daimler offenbar auch andere Autokonzerne im Blick. Nach SPIEGEL-Informationen hatte sich Konzernchef Li auch um eine Zusammenarbeit mit BMW bemüht. Zwischenzeitlich hatte Li auch einen Einstieg beim Autohersteller Fiat-Chrysler erwogen, diesen Plan jedoch verworfen.

Die mächstigen Wirtschaftsfüher Chinas Chen Feng, Jahrgang 1953, ist der Gründer der ersten privaten chinesischen Fluggesellschaft. Bevor er Unternehmer wurde, arbeitete er in der chinesischen Luftverkehrsbehörde und erhielt ein Lufthansa-Stipendium. Heute ist sein Mischkonzern HNA Großaktionär der Deutschen Bank. Denn Chen gab sich mit der von ihm 1993 gegründeten und bald sehr erfolgreichen Fluglinie Hainan Airlines nicht zufrieden. Er kaufte sich bei Hotelketten (Hilton, Radisson) ein, übernahm Flughäfen (Frankfurt-Hahn und Rio de Janeiro) und übernahm den amerikanischen IT-Konzern Ingram Micro für sechs Milliarden Dollar. Heute muss HNA unter Druck eigene Beteiligungen verkaufen. Es sieht so aus, als habe Chen sich übernommen. Der chinesische Auto-Boss Li Shufu hat mit seinem Einstieg als Großaktionär bei Daimler für Furore gesorgt. Dabei ist Li, Jahrgang 1963, ein alter Bekannter. Der Sohn eines einfachen Bauern startete schon 1984 ein Unternehmen für Kühlschrank-Komponenten und zählte damit – acht Jahre nach Ende der Kulturrevolution - zu den frühesten Firmengründern der Volksrepublik. Das erste Auto, das er 1998 bauen ließ, ähnelte einem Mercedes. Nicht nur im Westen, auch in der eigenen Heimat wurde Li dafür verlacht. Inzwischen aber ist seine Firma Geely ein weltweit angesehener Autohersteller – nicht zuletzt die erfolgreiche Übernahme von Volvo im Jahr 2011 machte aus Li einen ernstzunehmenden Konkurrenten im internationalen Geschäft. Jack Ma ist der heute wohl bekannteste chinesische Privatunternehmer. Er wurde 1964 geboren, der Vater Fotograf, die Mutter Fabrikarbeiterin. Die Matheprüfung für den Schulabschluss schaffte er erst beim dritten Anlauf, aber er war gut in Englisch, wurde Englischlehrer und reiste 1994 das erste Mal in die USA. Dort bekam er seinen ersten Computer in die Hände. Der Rest ist heute schon Industriegeschichte. Mas 1999 gegründetes Unternehmen Alibaba hat heute weltweit nur noch einen Rivalen auf Augenhöhe: Amazon. Pony Ma, Jahrgang 1971, zählt zur Generation der ersten chinesischen Internet-Unternehmer, die um die Jahrtausendwende ins Geschäft einstiegen. Mit ein paar anderen Studenten gründete er 1998 Shenzhen Tencent Computer Systems, heute nur noch als Tencent bekannt. Früh erfanden Mas Techniker einen erfolgreichen Messenger-Dienst namens QQ. Dann verließ sich Ma aufs Onlinespiel-Geschäft, doch der Durchbruch kam 2011 mit WeChat, dem chinesischen Whats-App, das viel mehr kann als das amerikanische Original. "WeChat ist alles zusammen: WhatsApp, Skype, Instagram und Facebook", sagt Roland-Berger Chef Charles-Édouard Bouée. Mit WeChat will Ma alle anderen Apps auf dem Smartphone ersetzen. Viele trauen ihm das zu. Mehr als eine Milliarde Chinesen benutzen WeChat bereits. Ren Zhengfei, Jahrgang 1943, ist Chef und Gründer des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, dem heute weltweit größten Telekom-Ausrüster. Er ist einer der ältesten Privatunternehmer des Landes und verkörpert das Gegenteil der Neureichenkultur Chinas: Er lebt bescheiden, hat bis heute keinen Fahrer, reist mit Taxi und Economy. Übernahmen anderer Unternehmen hat er stets abgelehnt, ebenso einen Börsengang. Dafür erfand er ein neues chinesisches Mitbestimmungsmodell: 80.000 wahlberechtigte Huawei-Angestellte (Ausländer sind nicht stimmberechtigt) wählen 60 Vertreter, die den siebenköpfigen Huawei-Vorstand wählen. "Huawei zeigt, wie Führung auf höchster Ebene in der Zukunft aussehen kann", sagt Management-Professor David De Cremer von der Universität Cambridge in Großbritannien.

Geely-Chef Li hat sich ein Milliardenvermögen erwirtschaftet und verfügt über gute Kontakte zur chinesischen Führung. Der 1963 geborene Li wuchs als Bauernsohn in einfachen Verhältnissen auf und gründete 1986 Geely. (Mehr zu Li Shufu lesen Sie hier bei SPIEGEL PLUS.)

Das chinesische Unternehmen will zu einem der weltweit führenden Autokonzerne aufsteigen. Um sich die Märkte außerhalb Chinas zu erschließen, bemüht sich Gründer Li um möglichst enge Partnerschaften mit namhaften westlichen Traditionsherstellern. Davon erhofft er sich ein besseres Image, mehr technisches Know-how und Kostenersparnisse in der Produktion.