Produktpiraterie Fälschungen kosten EU-Hersteller jährlich 60 Milliarden Euro

60 Milliarden Euro Verluste erleiden Hersteller in der EU jährlich durch gefälschte Produkte. Dies geht aus einem Bericht des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hervor.

Die Wettbewerbsschützer untersuchten insgesamt 13 Branchen und die dazugehörigen Lieferketten. Zu den "Fälschungs-Klassikern" gehören noch immer Lederwaren, Uhren, Schuhe, Parfüm, Kosmetika und Tabakerzeugnisse. Tendenziell seien die Fälscherbanden jedoch dazu bereit, jegliche markengeschützten Produkte zu imitieren, nicht nur Luxusgüter.

In Deutschland betragen die Verluste durch Produktpiraterie jährlich 8,3 Milliarden. Das EUIPO teilte mit, dass "milde Urteile und hohe Kapitalrenditen Anreize für kriminelle Banden sind, sich an Fälschungsaktivitäten zu beteiligen." Zudem werden die Banden professioneller. Die EU-Agentur rechnet damit, das in Zukunft bis zu 85 Milliarden Euro mit gefälschten Markenwaren verdient werden können.

Bereits 2016 hatte das EUIPO mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einer Studie die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei sowie Griechenland als bedeutendste Herkunftsorte für Fälschungen benannt. Die Waren gelangten dann über Albanien, Marokko und die Ukraine in die EU.