Gefälschte Umfragen Das Märchen von den schwarzen Schafen

Umfragen, Produkttests, Studien - verfälscht, hingebogen, ausgedacht. Die Marktforschungsbranche hat ein Problem, sie weiß es seit Jahrzehnten - und bekommt es nicht in den Griff. Die Redewendung "Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast" zeigt nur, wie wenig die Allgemeinheit den Herrschern der Zahlen vertraut.

Dabei sind Umfrageergebnisse mehr als nur Zahlen. Sie schaffen Wirklichkeit. Wenn ein Unternehmen seine Investitionsentscheidungen von Umfragen abhängig macht, dann hat das praktische Folgen: Womöglich stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Wenn Institute die Wirklichkeit vermessen, zu erfragen versuchen, was die Deutschen denken, dann prägt das unsere Wahrnehmung - bewusst und unbewusst. In einer Zeit, in der Politiker und Medien an Glaubwürdigkeit verlieren und jeder, dem die Realität nicht passt, "alternative Fakten" ruft, sind solche Manipulationen brandgefährlich.

Die Akte Marktforschung "Die Akte Marktforschung". Tricksen, täuschen, manipulieren: Bei Umfragen in Deutschland wird geschummelt. Eine SPIEGEL-Recherche deckt Betrug in der Branche auf. Lesen Sie alle Texte dazu auf unserer Themenseite.

Die Vorwürfe sind auch deshalb so erschreckend, weil Unternehmen, Politiker und auch viele Medien sich zunehmend an der "öffentlichen Meinung" orientieren. Von der Bundeskanzlerin ist bekannt, dass sie ihr Regierungshandeln gern an Umfrageergebnissen ausrichtet. Kein Wunder, wenn viele glauben, sie würden nicht gehört - es hat sie auch vermutlich nie jemand gefragt.

Wer sieht, mit welch krimineller Energie zumindest einige "Marktforscher" ihre Ergebnisse zurechtbiegen, verliert auch das Vertrauen in die vermutlich seriöser arbeitenden Demoskopen, die mit ihren Sonntagsfragen nicht nur das politische Meinungsbild zeichnen, sondern auch Wahlentscheidungen beeinflussen. Das ist risikoreich, denn es bedroht die Demokratie.

Schon vor mehr als zwanzig Jahren hat ein "Interviewer" ein Buch darüber veröffentlicht, wie er sich umfangreiche Fragebögen selbst beantwortete. Folgen hatte das ganz offensichtlich nicht, es ist nur schlimmer geworden: Damals waren es die Befrager, die den Zeitdruck und die geringen Honorare mit Manipulationen ausglichen. Heute bekommen sie die Anweisungen zuweilen direkt von ihren Auftraggebern.

Jahrzehntelange Ignoranz

Natürlich gilt die Unschuldsvermutung: Nicht alle Institute manipulieren, nicht alle Umfragen sind gefälscht. Aber die übliche Erzählung von einigen schwarzen Schafen trägt hier nicht. Denn Gespräche mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern der Branche und die Reaktionen auf die SPIEGEL-Recherche zeigen, dass die Manipulationen ein offenes Geheimnis sind. Und es ist klar, dass niemand bei Honoraren von 2,50 Euro pro Interview seriöse Ergebnisse erwarten kann.

Die Branche hat ihre Glaubwürdigkeit mit jahrzehntelanger Ignoranz verspielt. Sie kann sie nur zurückgewinnen, wenn sie Manipulationen öffentlich macht, Betrügerfirmen brandmarkt und sich bei jeder Umfrage oder Studie absolute Transparenz verordnet: Wie viele Instanzen waren daran beteiligt, wie die Fragen formuliert und wie viel Geld wurde dafür ausgegeben?

Es sollte das ureigene Interesse der Marktforscher sein, sich und ihre Branche zu erneuern. Denn wer wollte künftig noch eine Umfrage bezahlen, wenn er sich die Ergebnisse auch selbst ausdenken kann?