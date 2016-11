Schwache Nachfrage bei Kompaktwagen General Motors streicht 2000 Stellen

Die Opel-Mutter General Motors entlässt etwa 2000 Mitarbeiter in den USA. Grund sind sinkende Verkaufszahlen bei einigen Modellen.

Die Stellen sollen Anfang 2017 in den Werken in Lordstown im Bundesstaat Ohio und Lansing in Michigan wegfallen, teilte der größte US-Autobauer mit.

In Lordstown wird der Kompaktwagen Chevrolet Cruze gefertigt, dessen Absatz im Oktober um 20 Prozent gesunken ist. In Lansing stellt GM die Mittelklasse-Modelle ATS und CTS der Marke Cadillac her, von denen im vorigen Monat 17 Prozent weniger verkauft wurden.

Nach einem jahrelangen Verkaufsboom steht der Automarkt in den USA vor einer Abkühlung. Im Oktober sank der Neuwagen-Absatz auf dem nach China weltweit größten Automarkt bereits im dritten aufeinanderfolgenden Monat. Auch Rabattangebote konnten den Verkauf nicht beleben. Bei GM betrug das Absatzminus 1,7 Prozent. Vor allem Mittelklasselimousinen verkauften sich schlecht. Gefragt sind in den USA vor allem Pick-up-Trucks und SUV.

Weltweit konnte GM im dritten Quartal dagegen kräftig zulegen. Der Gewinn verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahreswert auf 2,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um zehn Prozent zu. Vor allem der Absatz in China verlief positiv.