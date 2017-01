Ergebenheitsadresse an Trump Autokonzern General Motors verspricht Milliarden-Investition in den USA

Der US-Autobauer General Motors (GM) reiht sich ein in die Riege der Konzerne, die sich bemühen, den angehenden US-Präsidenten Donald Trump mit demonstrativen Investitionszusagen milde zu stimmen. GM werde rund 7000 Arbeitsplätze in den USA schaffen. Eine Milliarde Dollar soll in die Produktion in den USA gesteckt werden, teilte der Konzern mit. Unter anderem sollen etwa 450 Stellen rund um die Produktion von Achsen von Mexiko nach Michigan verlagert werden.

In der vergangenen Woche hatte GM-Chefin Mary Barra hingegen noch betont, der Konzern wolle - Trump hin, Trump her - an der Produktion in Mexiko festhalten. GM unterhält mehrere Anlagen in Mexiko, darunter drei Fertigungswerke in Silao, San Luis Potosí und Ramos Arizpe.

Zuvor hatten bereits Konkurrenten wie Fiat Chrysler angekündigt, eine Milliarde Dollar in zwei seiner Fertigungsstätten im Mittleren Westen der USA zu investieren. Zudem sollten 2000 neue Jobs geschaffen werden. Auch Ford kündigte an, Pläne für eine neue 1,6 Milliarden Dollar teure Fabrik in Mexiko auf Eis zu legen. Das war allerdings vor allem eine symbolische Geste: Der Konzern hält nämlich daran fest, die Fertigung des Ford Focus nach Mexiko zu verlagern.