Altkanzler Schröder und Rosneft Russland zum Vorteil

Zu den Eigenheiten der russischen Politik gehört, dass auf der Liste der "100 mächtigsten Politiker" des Landes regelmäßig ein Mann ganz vorne auftaucht, der gar kein politisches Amt innehat. Igor Setschin, 56, ist Chef des an der Londoner Börse notierten russischen Energiekonzerns Rosneft. Im Ranking der einflussreichsten Politiker der Moskauer Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" rangiert Setschin gleich hinter Präsident Wladimir Putin und Premierminister Dmitrij Medwedew auf Rang drei - noch vor Schwergewichten wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Außenminister Sergej Lawrow.

Setschins Rosneft - Firmenmotto: "Russland zum Vorteil" - schickt sich gerade an, Ex-Kanzler Gerhard Schröder in den Aufsichtsrat zu berufen. Die Personalie ist noch nicht fix, löst aber bereits Unruhe in Berlin aus. Rosneft ist nicht irgendein Unternehmen und Setschin - siehe Ranking - kein einfacher Top-Manager.

Was man über Rosneft wissen sollte

Setschin gehört zum innersten Kreis um Präsident Putin: Beide kennen sich seit gemeinsamen Tagen in der Stadtverwaltung von Sankt Petersburg Anfang der Neunzigerjahre. Putin war damals stellvertretender Bürgermeister der Millionenstadt, Setschin sein Büroleiter. In Moskau stieg Setschin später auf zum stellvertretenden Chef der mächtigen Präsidialverwaltung des Kreml und zum Vizepremier in der Regierung, zuständig für den Energiesektor.

Rosneft ist zur Zeit der größte Erdölproduzent der Welt. Auf den Konzern entfallen laut eigenen Angaben rund sechs Prozent der global geförderten Ölmenge. Das war nicht immer so. Anfang der Neunzigerjahre zerschlug die russische Führung um den damaligen Präsidenten Boris Jelzin das ehemalige sowjetische Ölministerium. Staatsbesitz wurde verkauft, meistens an Oligarchen. Der bekannteste war Michail Chodorkowski mit seinem Jukos-Konzern. 1995 wurde Rosneft gegründet, zur Verwaltung für die in staatlicher Hand verbliebenen Ölfelder und Raffinerien. Viele waren das nicht: Als Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, betrug Rosnefts Marktanteil in Russland gerade einmal 4 Prozent. Heute sind es mehr als 40 Prozent.

Ein modernes Ölministerium

Rosnefts Aufstieg ist eng mit Setschins Namen verbunden. Unter seine Ägide schluckte der Konzern zahlreiche private Konkurrenten. Nach der Zerschlagung von Chodorkowskis Jukos-Konzern wurden dessen Trümmer Rosneft zugeschlagen. 2013 übernahm Rosneft ein Joint Venture von BP und der russischen TNK, 2016 folgte der Ölkonzern Baschneft, den der Staat zuvor dem Oligarchen Wladimir Jewtuschenkow weggenommen hatte. Setschin hat damit weite Teile der Ölprivatisierungen zurückgedreht. Moskauer Tageszeitungen spekulieren seit Längerem darüber, Rosneft habe auch ein Auge auf die verbliebenen privaten Wettbewerber Lukoil und Tatneft geworfen.

Rechtlich ist Rosneft eine russische Aktiengesellschaft und sowohl an der Moskauer als auch an der Londoner Börse notiert. Die britische BP, Investoren und Katar und der in der Schweiz ansässige Rohstoffhändler Glencore halten Aktienpakte des Konzerns. Mit 50 Prozent der Anteile bleibt allerdings der russische Staat tonangebend. Faktisch agiert der Konzern fast wie eine modernisierte Version des alten Moskauer Ölministeriums: oft Hand in Hand mit Kreml und Außenministerium.

Auffallend oft investiert Rosneft in Regionen, die andere Investoren wegen akuter Krisen eher meiden. Der bedrängten Führung in Venezuela hat der Konzern gerade ein Darlehen in Höhe von sechs Milliarden Dollar gewährt - und hofft, so Zugriff auf die enormen Ölreserven des südamerikanischen Landes zu bekommen.

Im Bürgerkriegsland Libyen gehört die National Oil Corporation zu Rosnefts Partnern, die Russen haben sich Anfang des Jahres verpflichtet, Öl aus Libyen zu kaufen. In Ägypten pflegt Rosneft gute Beziehungen zum umstrittenen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi. Im Dezember 2016 kaufte Rosneft sich mit 2,8 Milliarden Dollar bei Ägyptens Zohr-Gasfeld ein.

Im Irak ist Setschins Konzern ebenfalls umtriebig. Rosneft hat den Kurden - den faktischen Machthabern im Norden des Landes - drei Milliarden Dollar Vorschuss auf zukünftige Öllieferungen gewährt. Der Kreml erhofft sich von der Unterstützung der Kurden auch ein Mitspracherecht über die Zukunft der Region. "Solche Abkommen kombinieren lukrative Geschäfte für Rosneft und lohnende Politik für den Kreml", sagt Russland-Analyst Chris Weafer von der Beratungsfirma Macro Advisory. Er erwarte "mehr solcher Geschäfte von Rosneft im Nahen Osten und Nordafrika".

Rosneft ist zwar noch davon entfernt, ein echter global Player wie BP oder Exxon zu werden. Der Konzern profitiert aber bereits von dem internationalen Netzwerk, das er in den vergangenen Jahren auch in Westeuropa aufgebaut hat: Das Rohöl aus dem Kurdengebiet transportiert der Konzern etwa nach Deutschland. Hierzulande betreibt Rosneft Raffinerien und hat nach eigenen Angaben rund zwölf Prozent Marktanteil.

Damit dürfte auch Schröders Nominierung für den Aufsichtsrat zusammenhängen. Das Gremium ist zwar bereits seit Jahren mit Ex-Spitzenmanagern wie Ex-BP-Chef Robert Dudley besetzt. Viel zu sagen haben die aber nicht. Ihre Aufgabe ist eher Lobbyarbeit: Sie geben dem Konzern ein internationales Gesicht und sollen im Ausland Türen öffnen. Schröder hat damit Erfahrung: Er arbeitet seit dem Ende seiner Kanzlerschaft für den Pipelinebetreiber Nord Stream. Und finanziell lohnend ist das Rosneft-Mandat ebenfalls: Laut Jahresbericht vergütete der Konzern die Arbeit seiner Aufsichtsräte 2016 mit mehr als 500.000 Dollar - pro Person.

Wie mächtig ist Rosneft in Russland?

Über Jahre galt in Putins Umgebung eine ungeschriebene Regel. Keine Einzelperson, kein politisches Lager sollte zu mächtig werden. Hinter den Mauern des Kreml beharken sich unterschiedliche Fraktionen, und Putin folgte lange der Devise "Teile und herrsche". Für Igor Setschin aber, den Politiker außerhalb der offiziellen Politik, gilt das offenbar nicht.

2016 hatte die Regierung eigentlich beschlossen, den Staatskonzern Rosneft vom Verkauf des verstaatlichten Baschneft-Konzerns auszuschließen. Setschins Unternehmen bekam trotzdem den Zuschlag, obwohl mehrere wirtschaftsliberale Minister dagegen waren.

Einer von ihnen steht derzeit in Moskau vor Gericht: Alexej Uljukajew wird vorgeworfen, als Wirtschaftsminister zwei Millionen Dollar Schmiergeld von Rosneft erpresst zu haben. Moskauer Politologen schmunzeln, wenn sie den Vorwurf hören: Im Ranking der 100 einflussreichsten Politiker des Landes rangierte Minister Uljukajew vor seiner Verhaftung mehr als 50 Plätze hinter Rosneft-Chef Setschin.

Zusammengefasst: Ex-Kanzler Gerhard Schröder soll Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft werden. Das Unternehmen ist mehrheitlich in staatlicher Hand, hat auf zweifelhafte Art und Weise private Konkurrenten geschluckt und agiert außenpolitisch als verlängerter Arm des Kreml. Die Strippen zieht Putins ehemaliger Büroleiter Igor Setschin, 56. Er bekleidet zwar kein Amt mehr, hat steht aber im Ruf, nach Präsident und Premier der mächtigste Mann Russlands zu sein.