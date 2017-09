Umfrage Mehrheit hält Schröders Rosneft-Engagement für unproblematisch

Ein Engagement von Altkanzler Gerhard Schröder beim russischen Energieriesen Rosneft sieht die Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge nicht kritisch. 56 Prozent der Befragten fänden den Einzug des SPD-Politikers in den Rosneft-Aufsichtsrat nicht problematisch, ging aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hervor.

49 Prozent der Befragten sagten zudem, dass dies eine persönliche Entscheidung sei und sich die Öffentlichkeit nicht einmischen solle. Während sieben Prozent meinten, Schröder solle den Posten annehmen, fanden 27 Prozent, er solle dies nicht machen. 17 Prozent hatten keine Meinung.

Schröder soll beim halbstaatlichen russischen Ölkonzern Mitglied des Aufsichtsrats werden, sogar als Chef des Gremiums ist er im Gespräch. Die Rosneft-Aktionäre sollen Ende September über die Veränderungen in dem Gremium abstimmen.

Der mögliche neue Job des Altkanzlers war auch Thema beim TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz. Beide fanden es "schlecht", dass er bei Rosneft angeheuert hat. Der russische Oppositionelle Wladimir Milow kritisierte: "Schröder wird zu einem Instrument des Kreml." Der Altkanzler selbst hatte Kritik immer zurückgewiesen. "Es geht um mein Leben, und darüber bestimme ich", sagte Schröder.

Rosneft steht international wegen zweifelhaften Geschäftsgebarens in der Kritik. In Venezuela unterstützt der Konzern die umstrittene sozialistische Regierung mit Milliardenkrediten. In Russland setzt Rosneft Konkurrenten zu: Erst verleibte sich der Konzern den privaten Konkurrenten Baschneft ein und erstritt vor einen Provinzgericht dann noch zwei rund Milliarden Dollar Schadensersatz von dem ursprünglichen Baschneft-Eigner, den der Staat bereits enteignet hatte.