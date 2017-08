Russland-Lobby Schröder jetzt sogar als Chefaufseher bei Rosneft im Gespräch

Gerhard Schröder (SPD) soll Ende September Mitglied des Aufsichtsrats des russischen Ölkonzerns Rosneft werden. Nun wird bekannt, dass der Ex-Kanzler darüber hinaus sogar Chef des Gremiums werden könnte. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Verweis auf den Entwurf eines entsprechenden Dokuments der russischen Regierung.

Der Konzern Rosneft ist formal privatwirtschaftlich organisiert, mehrheitlich aber in der Hand des russischen Staates und eng mit dem Kreml vernetzt. Chef des Managements ist Igor Setschin, Wladimir Putins ehemaliger Büroleiter. Sollte Schröder tatsächlich an die Spitze des Rosneft-Gremiums aufrücken, wäre das ein für ein russisches Staatsunternehmen außergewöhnlicher Schritt. Der Vorsitz des Aufsichtsrats bei dem Ölkonzern wäre mit deutlich mehr Einfluss verbunden - und auch einer höheren Vergütung.

Laut Interfax wird Schröder in dem Regierungsdokument als Kandidat für den Spitzenposten geführt. Schröder sei ein weltweit angesehener Politiker, der sich stets für die Energiezusammenarbeit zwischen Europa und Russland eingesetzt habe. In dem Dokument werde auch seine frühere Erfahrung als Verwaltungsratsmitglied bei internationalen Energiefirmen gelobt. Schröders Büro verwies eine Anfrage des SPIEGEL weiter an Rosneft. Ein Sprecher des Konzerns lehnte einen Kommentar ab.

Mehr zum Thema

Schröder zu Rosneft:Der Konzern des Zaren

Russischer Oppositioneller Milow: Schröder wird zu einem Instrument des Kreml

Öl-Allianz: Wie Rosneft Venezuela am Leben erhält

In Rosneft-Kreisen wird allerdings bestätigt, dass Schröder tatsächlich nicht nur als einfaches Mitglied des Aufsichtsrates im Gespräch ist. Interfax zufolge soll der neue Rosneft-Verwaltungsrat auf einer Aktionärsversammlung am 29. September gewählt werden.

Bislang bekleidet Putins ehemaliger Wirtschaftsminister Andrej Beloussow den Posten. Da der Kreml ihn weiterhin offiziell als Wirtschaftsberater und damit als Staatsbediensteten führt, bekam er laut Rosneft keine Vergütung für seine Tätigkeit. Bei Schröder wäre das im Falle seiner Berufung anders. Aus vergangenen Geschäftsberichten von Rosneft geht hervor, dass frühere Chefs des Aufsichtsrates eine im Schnitt rund zehn Prozent höhere Vergütung bekommen, teilweise in Form von Aktienpaketen von Rosneft.

Als Grundbetrag weist Rosneft bislang rund 500.000 Dollar für einfache Aufsichtsräte aus, hinzu kommen Zuschläge, etwa für die Mitarbeit in Arbeitsgruppen. 2016 tagte der Aufsichtsrat des Ölkonzerns insgesamt 27-mal - persönlich kamen die Mitglieder allerdings gerade einmal fünfmal zusammen.

Im Bundestagswahlkampf haben CDU und CSU Schröders Kandidatur für Attacken auf die SPD und Außenminister Sigmar Gabriel genutzt. Gabriel hatte sich zuletzt Anfang Juni in Sankt Petersburg mit Schröder und Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen.

Rosneft steht international wegen zweifelhaften Geschäftsgebahrens in der Kritik. In Venezuela unterstützt der Konzern die umstrittene sozialistische Regierung mit Milliardenkrediten. In Russland setzt Rosneft Konkurrenten zu: Erst verleibte sich der Konzern den privaten Konkurrenten Baschneft ein und erstritt vor einen Provinzgericht dann noch zwei rund Milliarden Dollar Schadensersatz von dem ursprünglichen Baschneft-Eigner, den der Staat bereits enteignet hatte.