Für die insolvente Airline Germania interessieren sich nach Angaben des vorläufigen Verwalters mehrere Investoren. "Germania hat einen sanierungswürdigen Kern, das zeigen die Unternehmenszahlen, und das zeigt auch das hohe Interesse der Investoren", teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg am Donnerstag mit. Es könnte möglicherweise auf ein abgespecktes Flugangebot hinauslaufen.

Als mögliches Sanierungsszenario komme vor allem eine Konzentration auf lukrative Strecken mit einer reduzierten Flotte in Frage: "Nicht alle Germania-Strecken sind ein Verlustgeschäft."

In der vergangenen Woche hatte die Berliner Airline, die viele Ferienziele im Mittelmeerraum ansteuerte, Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Von der Germania-Pleite sind fast 1700 Mitarbeiter betroffen. Bereits im Januar konnte ihr Arbeitgeber ihnen kein Gehalt mehr zahlen, nun sind die Zahlungen durch das Insolvenzverfahren gedeckt.

Fluglinie soll betriebsbereit bleiben

Ein Teil des fliegenden Personals müsse die Flugzeuge alle zwei Wochen in die Luft bringen, damit deren Betriebsgenehmigung nicht verfällt, hatte Wienburg in der vergangenen Woche betont. "Unser vorrangiges Ziel ist es, die Fluglinie betriebsbereit zu halten, um die Start- und Lande-Slots behalten zu können", sagte er weiter.

Wienbergs Angaben zufolge gibt es mehr als 30 Interessenten, wovon 10 derzeit Zahlen und Daten des Unternehmens im Rahmen einer Kaufprüfung einsehen. Zu den Investoren wurden keine Details genannt. Es hieß lediglich, dass es sich um Unternehmen aus der Branche handele. 22 von insgesamt 27 Germania-Flugzeugen stünden weiterhin zur Verfügung. Alle Flugzeuge sind geleast und gehören nicht Germania.

Kleinere Airports, die besonders unter dem Wegfall von Germania-Flügen leiden, haben zum Teil bereits Ersatz gefunden: So will der Charterflieger Corendon Airlines etwa von den Flughäfen Bremen und Münster/Osnabrück aus Ferienziele anfliegen. Bremen und der Airport in Dresden bieten künftig auch Verbindungen der Stralsunder Fluggesellschaft Sundair an.