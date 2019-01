Germania Experte hält Krise für existenzbedrohend

Luftfahrt-Experte Heinrich Großbongardt befürchtet, dass die Krise von Germania viel tiefer geht, als die offiziellen Statements der Fluggesellschaft auf den ersten Blick vermuten lassen. "Man darf ernsthafte Zweifel haben, ob Germania noch den Sommer erleben wird", erklärte er gegenüber dem SPIEGEL. "In den letzten Jahren hat das Unternehmen deutlich mehr als 50 Millionen Euro Verluste eingeflogen. Da reicht die Luft irgendwann nicht mehr aus".

Wie aus den im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüssen hervorgeht, hatte die in Berlinansässige Fluggesellschaft 2016 einen Verlust von 7,7 Millionen Euro ausgewiesen, 2015 betrug das Minus 6,8 Millionen Euro. Die Germania Beteiligungsgesellschaft, Eigentümerin der Germania, erwirtschaftete laut Jahresabschluss 2016 einen Fehlbetrag von 32 Millionen Euro. Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 der Germania sind im Bundesanzeiger bislang nicht veröffentlicht.

Die aktuelle Krise werde sich unmittelbar auf die Buchungen auswirken, fügte Großbongardt hinzu. Die Verbraucher hätten noch die Pleite von Air Berlin in Erinnerung. "Sie werden sich dreimal überlegen, mit wem sie auf die Kanaren fliegen." Nach Angaben der "Handelszeitung" entschied sich bereits der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse, ab sofort keine Flugtickets mehr von Germania anzubieten.

Riskante Nischenstrategie

Ein Einbruch der Buchungszahlen aber würde Germania unmittelbar in Not bringen. "Das laufende Geschäft von solchen Fluggesellschaften wird aus den Vorausbuchungen finanziert. Die müssen Liquidität bringen. Aber wenn Buchungen für den Sommer nun einbrechen, wirkt sich das sofort auf die Kasse aus."

Bislang versucht Germania, sich als Mittelständler mit einer 3-Säulen-Strategie gegen die Großen der Branche zu behaupten. Sie wickeln den Werksverkehr für Airbus zwischen Hamburg und Toulouse ab, verchartern einen Teil ihrer Maschinen - und bieten in Nischen Linienflüge an - etwa in den Kosovo oder nach Georgien. "Das kann eine Zeitlang funktionieren", erklärt Großbongardt. Aber wenn sich eine Nische gut entwickelt, dann sind schnell schlagkräftige Konkurrenten im Spiel."

Im Grunde beurteilt der Experte die Situation noch kritischer als bei Air Berlin im vergangenen Jahr. "Air Berlin verfügte über attraktive Strecken, die sehr gefragt waren. Davon ist bei Germania wenig zu sehen." Die dringend notwendige Erneuerung der Flotte mache die Situation nicht einfacher. "Germania bekommt dafür bestimmt nicht die besten Konditionen bei Finanzierern - in dieser Lage erst recht nicht."

Germania hatte am Dienstagabend bekanntgegeben, dass sie dringend Geld benötigt. Die Airline prüfe "aktuell mehrere Optionen einer Finanzierung, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern", heißt es in der Mitteilung.

Dem Luftfahrt-Portal "Aerotelegraph" zufolge ist auch ein Verkauf der Gesellschaft denkbar. Die Suche nach neuen Aktionären sei aber bisher erfolglos geblieben. Dem Bericht zufolge brauchte Germania bereits kurz vor dem Jahreswechsel 20 Millionen Euro, um weiterfliegen zu können. Eine Germania-Sprecherin wollte diese Informationen an diesem Mittwochmorgen nicht kommentieren.