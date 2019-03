Insolvente Fluglinie Germania-Rettung ist gescheitert

Die Suche nach einem neuen Eigentümer für die insolvente Berliner Fluggesellschaft Germania war erfolglos. Alle seriösen Bieter seien abgesprungen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg mit: "Die Mitarbeiter erhalten nun in den nächsten Tagen die Kündigungen und werden zusätzlich zum Anfang April freigestellt."

Wienberg zufolge war "von Anfang an klar, dass eine Rettung extrem schwierig sein würde". Dennoch habe man "buchstäblich den Interessenten den roten Teppich ausgerollt. Leider konnte oder wollte keiner darüber gehen." Ausschlaggebend sei in allen Fällen der "extrem enge Zeitrahmen" bis Ende März gewesen. "Weniger als zwei Monate sind für die Investoren sehr wenig, um eine Übernahme zu planen, durchzurechnen, darüber zu entscheiden", so Wienberg.

Anfang Februar hatte die Airline mit fast 1700 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet und die Flüge eingestellt. Germania steuerte viele Reiseziele im Mittelmeerraum an. Jährlich beförderte die Airline nach eigenen Angaben mehr als vier Millionen Passagiere.