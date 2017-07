Krisenwährung Goldpreis rutscht auf Vier-Monats-Tief

Die Aussicht auf steigende Zinsen lässt die Preise für Gold in Dollar und Silber fallen. Am Montag sank der Goldpreis um mehr als ein halbes Prozent auf den tiefsten Stand seit März. Eine Feinunze (etwa 31 Gramm) des Edelmetalls kostete im frühen Handel rund 1205 Dollar. Am Freitag waren es zwischenzeitlich noch über 20 Dollar mehr gewesen. Der Silberpreis fiel zum Wochenbeginn sogar um mehr als zwei Prozent - auf den tiefsten Stand seit April 2016 bei rund 15 Dollar je Feinunze.

Seit mehreren Wochen stehen die Preise für die beiden Edelmetalle an den Finanzmärkten unter Druck. Seit Mitte Juni verlor Gold rund sieben Prozent an Wert - Silber sogar rund 15 Prozent. Zeitgleich hatten die Spekulationen auf eine straffere Geldpolitik mehrerer führender Notenbanken zugenommen - darunter der Europäischen Zentralbank und der Bank of England. An den Kapitalmärkten sind die Zinsen deshalb schon spürbar gestiegen. Das hat die Nachfrage nach zinslosen Anlagen wie Gold geschwächt.

Zum Wochenbeginn ließ eine positive Stimmung an den Wertpapierbörsen den Goldpreis weiter fallen. Viele Anleger sehen Gold als Krisenwährung, weshalb das Edelmetall bei guter Konjunktur an den Finanzmärkten an Wert verlieren kann (Lesen Sie hier warum die Deutschen Gold horten). Einige Analysten machten einen robusten US-Arbeitsmarktbericht und steigende deutsche Exporte für die gute Stimmung an den Börsen verantwortlich.

Zehn Fakten über die Deutschen und ihr Gold Der Goldbesitz deutscher Privathaushalte ist seit 2014 um 477 Tonnen auf rund 8700 Tonnen gestiegen. Der seit 2014 leicht gestiegene Goldpreis hat dazu geführt, dass sich auch der Wert der Goldreserven der Deutschen erhöht hat, auf nun 333 Milliarden Dollar. Gold steht im Ruf, eine besonders sichere Anlage zu sein. Seit 2012 hat das Edelmetall allerdings 30 Prozent seines Wertes eingebüßt. 2011 lag der Gegenwert der Goldvorräte der Deutschen deshalb mit 393 Milliarden Dollar auch schon mal höher als heute. Jeder deutsche Bürger über 18 Jahre besitzt im Schnitt 58 Gramm Goldschmuck, 69 Gramm Gold in Form von Barren und Münzen sowie 636 Euro in goldbezogenen Wertpapieren. Goldbarren bleiben bei deutschen Goldkäufern am beliebtesten: 59 Prozent geben ihnen den Vorzug. Für etwa ein Drittel der Befragten sind Medienberichte für die Entscheidung zum Kauf von Goldprodukten ein wichtiger Auslöser. Fast jeder zweite (45 Prozent) Deutsche ist sicher, dass der Wert von Gold in den nächsten zehn Jahren weiter steigen wird. Kumtor-Goldmine in Kirgisien: Weltweit wurden in den vergangenen beiden Jahren 10.400 Tonnen Gold gefördert. Goldbarren der Deutschen Bundesbank: Deutschland hat nach den USA mit 3400 Tonnen Gold die zweitgrößten staatlichen Reserven weltweit. Die Goldanlagen deutscher Privathaushalte sind 2,5-mal so groß wie die der Bundesbank. Sie liegen bei inzwischen 8700 Tonnen. Mehr als 90 Prozent sind mit ihrem Investment zufrieden - obwohl der Goldpreis starken Schwankungen unterliegt. Über ein Viertel der Befragten wollen bald wieder in Gold investieren.

Dass Silber zuletzt noch deutlich stärker an Wert verlor, ist allerdings überraschend. denn anders Im Gegensatz zu Gold wird Silber zu einem großen Teil in der Industrieproduktion verwendet. Tendenziell belastet eine gut laufende Weltwirtschaft üblicherweise eher den Gold- als den Silberpreis.