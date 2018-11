Pläne für Digitalsteuer Lasst Google zahlen!

Kaum etwas tragen britische Konservative so vor sich her wie ihr Bekenntnis zu freien Märkten. Ex-Premier David Cameron behauptete, niemand übertreffe ihn in seinem "Enthusiasmus für den Kapitalismus". Seine Nachfolgerin Theresa May preist die Marktwirtschaft als größten Treiber des menschlichen Fortschritts.

Umso bemerkenswerter ist eine Ankündigung, die Mays Schatzkanzler Philip Hammond nun als Teil umfassender Reformpläne gemacht hat: Nach dem EU-Austritt sollen Internetkonzerne wie Google, Facebook und Amazon eine Digitalsteuer von zwei Prozent auf ihr mit britischen Nutzern verdientes Geld zahlen. Angesichts der bislang sehr geringen Steuerzahlungen der Internetriesen sei das "nur gerecht", so Hammond.

Der Vorstoß ähnelt einem Vorschlag, den die EU-Kommission im März vorgelegt hat. Während die Briten nun Nägel mit Köpfen machen, sind die übrigen Europäer von einer Einigung aber weit entfernt.

Für eine gemeinsame Digitalsteuer trommelt neben der österreichischen Ratspräsidentschaft vor allem Frankreich. Doch andere EU-Länder sind dagegen - darunter Irland, das mit niedrigen Steuersätzen viele Digitalkonzerne angelockt hat. Und auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bremst seit Langem - und plädiert stattdessen für einen weltweiten Mindeststeuersatz. Kaum etwas erledigt ehrgeizige Pläne allerdings so zuverlässig wie das Warten auf globale Einigungen.

Im deutschen Finanzministerium kritisiert man, die geplante Besteuerung von Nutzerdaten breche mit dem Prinzip, wonach Steuern am Ort der Produktion erhoben werden. Dadurch könnten Länder wie China künftig auch die Gewinne deutscher Autobauer besteuern. Weil die europäische Steuer vor allem US-Konzerne treffen würde, fürchtet man zudem neuen Ärger mit der Regierung von Donald Trump.

Es geht um Gerechtigkeit

Die Bedenken sind nachvollziehbar und sprechen dafür, die neue Steuer möglichst wasserdicht zu begründen. Doch Steuerpolitik kann man nicht allein mit dem Blick auf Exportmärkte machen. Wie sowohl Schatzkanzler Hammond als auch sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire zurecht betonen, geht es bei der Digitalsteuer um Gerechtigkeit.

Durch das Internet werden ganze Branchen umgestürzt. Google hat den Werbemarkt revolutioniert, Amazon rollt nach den Buchläden immer neue Teile des Einzelhandels auf. Dieser Wandel der Wirtschaft ist kaum aufzuhalten und nützt oft dem Verbraucher. Dem Staat aber drohen dadurch massive Einnahmeverluste.

Denn viele Digitalkonzerne reduzieren ihre Steuerzahlungen bislang durch geschickte Gewinnverlagerung auf ein Minimum. So zahlte Apple in Irland laut EU-Kommission im Jahr 2014 lächerliche 0,005 Prozent Steuern. Und während jeder deutsche Kioskbesitzer oder Cafébetreiber brav Umsatzsteuer zahlen muss, wird diese auf Onlineplattformen wie Amazon Marketplace bislang oft schamlos hinterzogen.

Wenn der Fiskus auf diesen grundlegenden Wandel nicht reagiert, gefährdet er auf Dauer seine Existenzgrundlage. Und er duldet, dass einige Großkonzerne auf Kosten vieler kleiner Firmen immer größer werden. Eine Digitalsteuer würde zeigen, dass es auch für Google und Co. Grenzen gibt. Wenn die Briten ein solches Signal wagen, obwohl sie nach dem Brexit besonders auf Investitionen und gute Handelsbeziehungen angewiesen sind, dann können die übrigen Europäer das auch.