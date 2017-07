Steuerstreit-Urteil in Paris Google entkommt Milliarden-Steuernachzahlung

Google hat im milliardenschweren Steuerstreit mit der französischen Regierung einen Sieg errungen. Das zuständige Verwaltungsgericht in Paris erklärte am Mittwochabend, der US-Konzern müsse nicht die von den französischen Steuerbehörden geforderten 1,1 Milliarden Euro nachzahlen.

Schon Ende 2012 hatten die Steuerbehörden die Nachforderung gestellt und schließlich auch Klage eingereicht. In der Zwischenzeit war die Google-Dependance in Paris zweimal von der Steuerfahndung und IT-Experten durchsucht worden.

Die Steuerbehörden argumentieren, dass Google Steuern für den Zeitraum 2005 bis 2010 nachzahlen müsse, weil das Unternehmen und seine irische Tochtergesellschaft Anzeigen in Frankreich an französische Kunden über seine Suchmaschine verkaufen.

Das Pariser Verwaltungsgericht hingegen betont in seiner Entscheidung, dass Google Ireland Limited keine "dauerhafte Betriebsstätte" über Google France in Frankreich betreibe. Auch verfüge Google France nicht über die Experten und die technischen Mittel, um das umstrittene Werbegeschäft auf eigene Faust zu betreiben. Die französische Regierung kann die Entscheidung des Gerichts noch anfechten.

Experten kritisieren Steuergesetzgebung

Rechtsexperten kritisieren schon länger, dass die Steuergesetzgebung im Hinblick auf Internet-Geschäftsmodelle veraltet ist und nicht mehr richtig greife. So wird der Verkauf von Anzeigen auf der französischen Google-Seite über Google Ireland Limited abgewickelt. Damit erwirtschaftet Google vordergründig kaum Umsätze in Frankreich und zahlt folglich auch wenig Steuern.

Diese irische Gesellschaft wiederum führt einen Großteil der erwirtschafteten Erlöse über den Umweg der Niederlande an die Google Ireland Holding ab, die ihren Sitz auf den Bermudas hat. Der Umweg über die Niederlande ist wichtig, weil der Konzern sonst Quellensteuer in Irland abführen müsste.

Diese unter dem Namen "Double Irish und Dutch Sandwich" bekannte Strategie führt dazu, dass Google so das Gros seiner Gewinne in Europa und Asien an den jeweiligen Steuerbehörden vorbei in die Karibik überweisen kann, wo es dann steuerfrei geparkt wird. In Europa kommt Google damit auf Steuersätze von gerade mal etwa 5 Prozent, rechnen Experten in verschiedenen Medien vor.

Schon länger stehen internationale Konzerne in der Kritik, durch das Verschieben von Gewinnen in Länder mit niedrigeren Steuersätzen die Zahlung von Abgaben in Europa zu vermeiden. Hier stehen insbesondere US-Technologiekonzerne wie Apple, Facebook, Amazon und Google in Verdacht, die ebenfalls Tochtergesellschaften in Irland betreiben.

Im Steuerstreit mit Italien und Großbritannien indes hatte sich Google nach jahrelangen Verhandlungen auf einen Vergleich eingelassen und zahlte insgesamt rund 470 Millionen Euro Steuern nach. Vermutlich nur ein Bruchteil der normalerweise anfallenden Steuern. Zum Vergleich: Allein im Jahr 2102 soll Google rund 9 Milliarden Euro an Einnahmen auf die Bermudas verschoben haben.

Erst vor wenigen Wochen hatte die EU-Kommission Google die Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro aufgebrummt. Die Suchmaschine der Mutter Alphabet benachteilige die Konkurrenten bei der Online-Produktsuche, lautet der Vorwurf. Der Konzern klagt gegen den Beschlussder EU-Kommission vor dem höchsten europäischen Gericht.