Trotz Brexit Google will Tausende Jobs in London schaffen

Es ist ein Zeichen des Vertrauens: Trotz Brexit hält Google an seinem Plänen fest, die Niederlassung in London auszubauen. Nach dem Votum der Briten waren zunächst Zweifel aufgekommen, ob der Konzern sein Vorhaben wahr machen wird. Diese räumte Google-Chef Sundar Pichai nun aus dem Weg.

Bei einem Besuch in der britischen Hauptstadt kündigte Pichai an, den Firmensitz in der Nähe des Bahnhofs King's Cross wie geplant um ein Gebäude erweitern zu wollen. Bis zu 3000 neue Arbeitsplätze sollen so entstehen.

Das geplante Gebäude werde das erste komplett von Google gestaltete Gebäude außerhalb der USA sein, sagte Pichai.

Britische Politiker zeigten sich erfreut über die Entscheidung. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis in Großbritanniens führende Position als globaler Technologiestandort und ein Beweis mehr, dass führende Firmen sich entschließen, hier zu investieren", sagte Schatzkanzler Philip Hammond. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan reagierte erleichtert: "Googles Bekenntnis zu London ist uns sehr willkommen."