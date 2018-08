Neues Geschäftsfeld Google plant offenbar Außenwerbung

Der Suchmaschinenkonzern Google will laut einem Bericht in Deutschland in die Außenwerbung einsteigen. Auf der Basis von Nutzerdaten plane Google, Werbung auf digitalen Bildschirmen zu vermarkten, berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Branchenkreise. Solche Werbeflächen stehen etwa in Bahnhöfen oder Einkaufszentren und zeigen Informationen und Werbung an.

Deutschlandweit gibt es dem Bericht zufolge mehr als 110.000 solcher Werbebildschirme. Derzeit suche Google nach Partnern, die solche Displays bereits betreiben. Das Geschäft ist bislang eine Domäne des Kölner Werbekonzerns Ströer. Dieser hatte im vergangenen Jahr mit Werbung auf öffentlichen Videobildschirmen 121 Millionen Euro umgesetzt - knapp 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Google wollte sich auf Nachfrage der "Wirtschaftswoche" nicht zu den Plänen äußern. Aktien von Ströer gerieten dennoch unter Druck und verloren zeitweise fast fünf Prozent an Wert.