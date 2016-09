Greenpeace-Studie: Strom fällt trotz Atomausstieg seltener aus

Seit 2011 gab es deutlich seltener Probleme mit der Stromversorgung in Deutschland als im Vorjahreszeitraum - obwohl in den vergangenen fünf Jahren neun Atomkraftwerke mit einer Leistung von rund zehn Gigawatt weitgehend durch erneuerbare Energien ersetzt worden sind. Das ist das Hauptergebnis einer Kurzstudie des Analyseinstituts Energy Brainpool im Auftrag des Ökoenergieanbieters Greenpeace Energy.

Laut der Studie mussten die Netzbetreiber seit 2011 zudem weit seltener Ungleichgewichte mit so genannter "Regelleistung" ausgleichen. Das Analyseinstitut führt dies auf eine bessere nationale und internationale Zusammenarbeit der Netzbetreiber sowie auf eine Stärkung des kurzfristigen Stromhandels zurück.

"Die gebetsmühlenartig wiederholte Behauptung der europäischen AKW-Lobby, die Atomkraft garantiere eine besonders stabile Stromversorgung, ist falsch", sagt Sönke Tangermann, Vorstand bei Greenpeace Energy.

2011 hatte die deutsche Bundesregierung den Atomausstieg beschlossen. Die seitdem abgeschalteten AKWs deckten mehr als zehn Prozent der Spitzenlast in Deutschland ab. Parallel dazu stieg der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von damals 20 auf inzwischen deutlich über 30 Prozent.

Andere europäische Staaten bleiben bei ihrer bisherigen Atompolitik. Großbritannien etwa will im Herbst endgültig über den Bau des AKWs Hinkley Point C entscheiden, Ungarn plant am Standort Paks einen Reaktorbau mit russischer Beteiligung.