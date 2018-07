Privatwirtschaft Griechenlands Bürokratiemonster lebt

Grün ist die Hoffnung, doch grün ist Mangelware im Schaubild von Alexander Kritikos. Allein das Wort "Arbeitsmärkte" hat der Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in grüner Farbe markiert. Von den vielen Reformen, die Griechenland als Gegenleistung für Finanzhilfen zusagen musste, seien nur diese wirklich umgesetzt worden. Heute sei der griechische Arbeitsmarkt "so flexibel wie in keinem anderen europäischen Land".

Doch Justiz, Verwaltung, Steuersystem? In diesen und weiteren Bereichen ist nach Ansicht von Kritikos und seinen Co-Autoren Lars Handrich und Anselm Mattes viel zu wenig passiert. In einer am Mittwoch vorgestellten Studie kommen sie zum Schluss, dass die Potenziale der griechischen Privatwirtschaft weiterhin brachliegen. Noch immer liege die Wertschöpfung griechischer Unternehmen um 62 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Griechenland stecke "seit zehn Jahren in der Krise", sagt Kritikos.

Eine ganz andere Botschaft wird derzeit in Brüssel und Athen verbreitet: Mit dem Auslaufen des dritten Hilfsprogramms sei die Krise des Landes vorbei, sagen Vertreter von EU-Kommission und griechischer Regierung. Sie verweisen unter anderem darauf, dass Griechenlands Wirtschaft wieder wächst, das Land Primärüberschüsse - also Haushaltsüberschüsse abzüglich der Schuldendienste - erwirtschaftet und seine Lohnstückkosten deutlich gesunken sind.

Kritikos hingegen ist "schleierhaft", wie man die griechische Krise für beendet erklären kann. Er leitet am DIW die Forschung zu "Entrepreneurship", hat also vor allem die Bedingungen für Unternehmen im Auge. Und die haben sich der Studie zufolge zum Teil sogar verschlechtert.

die Wartezeit auf ein Urteil in erster Instanz gestiegen. Im Jahr 2008 betrug sie gut zwei Jahre, 2017 waren es fast viereinhalb Jahre. Bis zu letztinstanzlichen Urteilen könne es ein Jahrzehnt dauern. "Zehn Jahre sind einfach ein Killer", sagt Kritikos, schließlich brauchen Unternehmer für Investitionen Rechtssicherheit.

das Steuersystem "genauso unzuverlässig wie vorher, nur eben mit stark erhöhten Steuersätzen", so Kritikos. Gesetze, Steuersätze und Bemessungsgrundlagen änderten sich ständig und seien deshalb für Firmen nicht planbar. Zudem sei nach zahlreichen Erhöhungen von Umsatz-, Unternehmens-, Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Sozialabgaben die Steuerlast inzwischen so hoch, dass selbst kleine Unternehmen in Nachbarländer auswandern.

die Gesetzeslage noch immer oft widersprüchlich. In Hunderten von Fällen gebe es konkurrierende Regelungen. Dies verleihe Beamten große Macht und zwinge Unternehmen zu "Alltagskorruption", um Rechtssicherheit zu bekommen.

die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft mangelhaft. Griechenland hat eigentlich eine überdurchschnittlich gut ausgebildete Bevölkerung, seine wenigen verbliebenen Top-Forscher veröffentlichen fast so oft wie der europäische Durchschnitt in renommierten Publikationen. Doch das Knowhow kommt selten in der Realwirtschaft an: Die Zahl der angemeldeten Patente liegt deutlich unterm EU-Schnitt, die Forschungsausgaben privater Unternehmen ebenso.

Trotz solcher Probleme wurden der griechischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren durchaus Verbesserungen attestiert. Im sogenannten Ease-of-Business-Index der Weltbank, der die Bedingungen für Unternehmen misst, stieg Griechenland zwischen 2009 und 2014 um gut 50 Ränge auf Platz 58 von 190 auf.

Den DIW-Forschern zufolge war dies allerdings punktuellen Verbesserungen in Fragen wie dem Investorenschutz oder Unternehmensgründungen zu verdanken. Bei vielen anderen Einzelindikatoren und auch im Gesamtindex bleibe Griechenland hingegen Schlusslicht im Euroraum.

Unter diesen Vorzeichen zweifelt Kritikos auch an den Prognosen für Griechenland. Angesichts der zurzeit sehr niedrigen Wirtschaftsleistung seien eigentlich Wachstumsraten von fünf Prozent notwendig und auch realistisch. Er rechne aber in den kommenden Jahren nur mit ein bis zwei Prozent. Zudem hänge das aktuelle Wachstum stark am Tourismus - einer Branche mit erheblichen Schwankungen.

Keine Reformen aus eigenem Willen

Warum aber steht Griechenland auch nach acht Jahren und gefühlt unzähligen Reformen nicht besser da? Kritikos sieht eine geteilte Verantwortung. Zum einen habe die sogenannte Troika der internationalen Geldgeber ihre Reformprogramme "sehr von oben herab" diktiert. Zum anderen sei aber auch "bis heute keine griechische Regierung aufgetaucht, die gesagt hat, wir wollen diese Reformen aus eigenem Willen durchsetzen". Alternativvorschläge zu den Forderungen der Troika habe die Regierung ebenfalls kaum gemacht - im Gegensatz etwa zu Portugal.

Zumindest in zwei Bereichen sehen die Forscher aber Potenzial: Zum einen verfüge die griechische Wirtschaft über eine Reihe schnell wachsender Unternehmen. Diese fänden sich besonders in der Logistikbranche sowie bei wissensintensiven Dienstleistungen wie der Informationstechnologie. Zum anderen habe Griechenland nach wie vor ein starkes Bildungs- und Wissenschaftssystem.

So gibt es in Athen eine lebendige Szene von High-Tech-Startups, ähnlich wie in Berlin. Doch während die Firmen in Deutschland zunehmend für ihre Interessen werben, wandern sie in Griechenland laut Kritikos oft frustriert ins Ausland ab. Nach Ansicht des Forschers müssten die Firmen ebenso wie andere Teile der Gesellschaft viel stärker gemeinsam ihre Interessen vertreten. "Das fehlt in Griechenland."