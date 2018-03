Kälte in Großbritannien Ohne Wasser keine Schokolade

Wegen der Kälte der vergangenen Tage haben in Großbritannien mehrere Firmen ihre Produktion zurückfahren müssen. Der größte Schokoladenhersteller des Landes, Cadbury, habe etwa die Herstellung am Hauptstandort in der Nähe von Birmingham, drosseln müssen, berichtete der Sender BBC.

Wegen der Temperaturschwankungen seinen Rohre geplatzt, die zu einem Wassermangel geführt hätten, hieß es. Probleme soll es auch beim Autohersteller Jaguar Land Rover gegeben haben.

Mittlerweile sei die Wasserversorgung bei beiden Firmen wieder hergestellt, teilte der Versorger Severn Trent Water auf Twitter mit. Jaguar wolle die Produktion wieder aufnehmen, berichtete die Lokalzeitung "Solihull Observer". Wann die Produktion bei Cadbury wieder voll läuft, sei unklar, berichtete unter anderem die britische Zeitung "Metro".

Tagelange Minusgrade in der vergangenen Woche und der folgende rasche Temperaturanstieg hatten etliche Wasserleitungen in Großbritannien bersten lassen. Durch den gesunkenen Druck versiegte vielerorts die Wasserversorgung in Häusern und Wohnungen.

Die Menschen wurden aufgerufen, Wasser zu sparen. So sollte auch die Versorgung von Schulen und Krankenhäusern gesichert werden, meldete die BBC. Die Wasserversorger wurden wegen der Probleme mit den Leitungen kritisiert. Sie hätten es versäumt, für diese Wetterlage zu planen, bemängelte die Aufsichtsbehörde Ofwat. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach am Montag von inakzeptablen Zuständen.