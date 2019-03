Reformpläne Bund und Länder melden Einigung über Grundsteuer

Bund und Länder haben sich nach Angaben der Verhandlungsführer über die Eckpunkte der Grundsteuerreform geeinigt. Die Beratungen seien zu einem "vernünftigen Ergebnis" gekommen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit seinen Länderkollegen. Er werde nun einen Gesetzentwurf ausarbeiten, der bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden solle.

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte, das ursprüngliche, von Scholz vorgeschlagene Modell einer werteabhängigen Grundsteuer sei deutlich entbürokratisiert worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte der Politik eine Frist bis Ende 2019 für eine Neuregelung gesetzt.

Scholz will ein sogenanntes wertabhängiges Modell, bei dem die Grundstückswerte, das Alter von Gebäuden und die durchschnittlichen Mietkosten herangezogen werden. Bayern forderte hingegen ein Flächenmodell, bei dem die Steuerhöhe sich pauschal an der Fläche orientiert. Noch am Mittwoch sagte der bayerische Finanzminister Albert Füracker, ohne nennenswerte Kompromisse von Scholz werde die Landesregierung nicht zustimmen. Eine Reform müssen sowohl Bundestag als auch Bundesrat zustimmen.

Die Grundsteuer ist mit Einnahmen von 14 Milliarden Euro im Jahr eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen völlig veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt.

