Afrikabeauftragter der Kanzlerin Geschäfte in Afrika sollen mit EU-Geld abgesichert werden

Bei der Afrika-Reise von Kanzlerin Angela Merkel sind die Wirtschaftsbeziehungen ein zentrales Thema. Doch viele Firmen aus Europa schreckt das Risiko bei Geschäften auf dem afrikanischen Kontinent ab. Darum hat der Afrikabeauftragte der Kanzlerin eine bessere Absicherung europäischer Investitionen auf dem Kontinent gefordert. "Wir haben ein Interesse daran, dass unser Nachbarkontinent prosperiert", sagte der CDU-Politiker Günter Nooke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nur müssten wir auch den Schritt gehen, mehr öffentliche Gelder einzusetzen, um das Risiko privater Investoren auf unsicheren Märkten so zu mindern, dass es für sie klein und kalkulierbar ist."

Nooke fordert, dafür auch europäische Mittel zu nutzen. "Wir könnten auch einen kleinen Teil der Mittel aus dem EU-Regionalfonds einsetzen, um in Afrika investierende europäische Firmen abzusichern", sagte der CDU-Politiker. Diese Beihilfen dürften bislang nur in Europa eingesetzt werden. "Wenn es jedoch migrationspolitisch im europäischen Interesse, ja Überlebensinteresse ist, dass Migranten Jobs in Afrika finden, sind vielleicht auch unsere Freunde in Ungarn und Polen damit einverstanden", sagte Nooke.

Die Fluchtursachen in Afrika ließen sich aber auch mit Investitionen nicht schnell bekämpfen. "Der Migrationsdruck wird durch die extrem unterschiedlichen Lebensstandards innerhalb Afrikas, aber vor allem zwischen Europa und Afrika, noch Jahrzehnte bleiben", sagte Nooke. "Darum ist es so wichtig, dass wir den Menschen in Afrika helfen, selbst zu produzieren, Produkte herzustellen und zu verarbeiten."

Nooke arbeitet im Entwicklungshilfeministerium, das einen "Marshallplan mit Afrika" ausgerufen hat. Entwicklungsminister Gerd Müller hat Zollfreiheit für afrikanische Produkte gefordert, um den Handel voranzutreiben.

Die Bundesregierung hatte zuletzt für eine Reihe afrikanischer Staaten auch die Bedingungen für Exportkredit-Garantien erleichtert. Laut dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hat dies dazu beigetragen, dass deutsche Unternehmen zunehmend auf dem afrikanischen Kontinent investieren wollen.

Bundeskanzlerin Merkel wird auf ihrer dreitägigen Reise den Senegal, Ghana und Nigeria besuchen. Sie wird einer Delegation deutscher Unternehmensvertreter begleitet. Zentrales Thema der Gespräche in den drei Ländern sind die Wirtschaftsbeziehungen. Bei der Westafrika-Reise geht es aber auch um das Thema Migration und die Lage in der Region. Nigeria zählt zu den Hauptherkunftsstaaten von Asylbewerbern aus Afrika in Deutschland.