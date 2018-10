Energiekonzern RWE Hambacher Forst soll doch frei zugänglich bleiben

Der Hambacher Forst bleibt weiterhin öffentlich zugänglich. Das sei eine Konsequenz aus dem vom Oberverwaltungsgericht Münster verhängten Rodungsstopp, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns RWE. Der Wald gehört dem Unternehmen. Er sei aber kein RWE-Betriebsgelände und somit sei eine Einfriedung nicht zulässig. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

RWE hatte nach der Räumung des Forsts durch die Polizei zunächst damit begonnen, das Waldstück mit einem Graben und Seilen abzusperren. Nach der Gerichtsentscheidung und dem Abzug der Polizei kehrten Rodungsgegner in den Wald zurück und begannen mit dem Bau neuer Bauhäuser.

RWE wünsche sich, "dass sich die Naturschutzverbände jetzt mit der gleichen Kraft, mit der sie gegen die Rodung gekämpft haben, auch gegen die widerrechtlichen Besetzungen einsetzen würden", sagte der Sprecher.

Kurseinbußen bei fast 18 Prozent

An der Börse hat RWE seit der Gerichtsentscheidung deutlich an Wert verloren. Der Aktienkurs fiel am Mittwoch den fünften Handelstag in Folge. Mit einem weiteren Minus von 1,84 Prozent summierten sich die Kurseinbußen mittlerweile auf fast 18 Prozent.

Auf Anfrage des SPIEGEL hatte RWE am Dienstag mitgeteilt, die Kohleförderung im angrenzenden Tagebau Hambach um jeweils etwa 10 bis 15 Millionen Tonnen in den Jahren 2019 bis 2021 zu reduzieren. Bislang wurden dort 40 Millionen Tonnen Braunkohle im Jahr gefördert.