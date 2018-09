Umstrittenes Bauprojekt Altona Verlegung von Bahnhof in Hamburg verzögert sich mindestens um zwei Jahre

Die Verlegung des Fernbahnhofs in Hamburg-Altona gilt schon lange als umstritten. Nun teilten die Bahn, die Hamburger Landesregierung und der ebenfalls beteiligte Bauträger ProHa Altona in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, dass sich die Verlegung des Bahnhofs bis mindestens Ende 2025 verzögern wird. Zuvor waren die Bauarbeiten bereits gestoppt worden.

"Die DB AG geht davon aus, dass diese Verzögerung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weniger als zwei Jahre betragen wird", hieß es darin. Wie lange sich die Verlegung des Bahnhofs am Ende verzögere, hänge vom Verlauf des Rechtsstreits ab. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten für das Großprojekt im Herbst 2018 beginnen und der neue Bahnhof Ende 2023 den Betrieb aufnehmen.

Die Bahn will mit Unterstützung der Stadt den alten Fernbahnhof Hamburg-Altona um etwa zwei Kilometer nach Norden an eine dort gelegene Eisenbahntrasse verlegen. Dort gibt es bereits einen S-Bahnhof. Dabei sollen auch zwei Hochhäuser und weitere Gebäude entstehen. Der bisherige Bahnhof erfüllt laut Bahn nicht mehr die Anforderungen, die Stadt will freiwerdende Flächen für Wohnungen nutzen.

"Wir hoffen auf eine schnelle gerichtliche Klärung"

Die Beteiligten bekannten sich zugleich zu einer Fortführung des großangelegten Infrastrukturprojekts. Die Bahn arbeite "intensiv" daran, die vom Gericht bemängelten Planungspunkte nachzubessern.

Gegen das umstrittene Großbauprojekt klagt unter anderem der Verkehrsclub Deutschland. Das Oberverwaltungsgericht der Hansestadt hatte diesem vor einem Monat in einem Eilverfahren recht gegeben und Mängel in dem Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamts erkannt, auf dem das Vorhaben rechtlich basiert. Demnach sieht der Beschluss keinen Ersatz für die im alten Bahnhof vorhandene Beladestation für Autoreisezüge vor.

Daher stoppten die Richter sämtliche Arbeiten, bis die Frage der Rechtmäßigkeit im sogenannten Hauptsacheverfahren geklärt wird. Nach Angaben von Bahn, Stadt und ProHa Altona dürfte dieses voraussichtlich 2019 beginnen. "Wir hoffen auf eine schnelle gerichtliche Klärung", betonte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).