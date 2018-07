Klöckner & Co Deutsche Stahlfirma profitiert von Trumps Strafzöllen

Der deutsche Stahlhändler Klöckner & Co profitiert von der "America First"-Politik des US-Präsidenten Donald Trump. Dessen für den US-Markt verhängte Schutzzölle auf Stahl treiben die Preise für den Werkstoff in die Höhe und lassen die Gewinne bei dem Duisburger Handelskonzern steigen.

Einen großen Teil des Geschäfts macht das Unternehmen in den USA. Dort kauft Klöckner & Co den Stahl ein und verkauft ihn an amerikanische Bauunternehmen, Autohersteller und Maschinenbauer weiter. Direkt ist der Händler bei diesen An- und Verkäufen also nicht von den Zöllen betroffen. Aber er profitiert nun kurzzeitig vom Preisanstieg, verursacht durch die teureren Importe.

Bei Klöckner liegt der Stahl oft gut zwei Monate in den Lagern, bevor er weiterverkauft wird - das hat jetzt geholfen. "Nun erzielen wir höhere Margen", sagte ein Sprecher. Unter dem Strich hat das Unternehmen im zweiten Quartal 33 Millionen Euro verdient - neun Millionen mehr als vor Jahresfrist. Dies ist das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren. Auch der Umsatz zog deutlich an.

Der durch Trumps Zölle entstandene Preisanstieg in den USA habe aber voraussichtlich seinen Höhepunkt erreicht - und damit dürften auch bei Klöckner die Margen wieder sinken. "Da ist nicht mehr viel zu erwarten", sagte Konzernchef Gisbert Rühl. Er bleibt aber optimistisch: Im dritten Quartal will er den operativen Vorjahreswert von 47 Millionen Euro übertreffen und 55 bis 65 Millionen Euro einfahren.

Trump hatte einen Handelsstreit auch mit der Europäischen Union entfacht, indem er Einfuhrzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium verhängt hat. Die EU hat darauf mit ähnlichen Zöllen etwa auf Motorräder und Whiskey reagiert. Trump drohte daraufhin mit zusätzlichen Zöllen auf Autos, die vor allem deutsche Hersteller treffen würden.