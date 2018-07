Faktencheck zum Handelsdeal TTIP durch die Hintertür?

Für den US-Präsidenten war es "ein großer Tag, sehr groß". Sein Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker stellt Donald Trump als Durchbruch im Handelsstreit dar. Juncker schien beizupflichten. "Ich wollte heute einen Deal machen und wir haben einen Deal gemacht."

Doch wie konkret sind die getroffenen Absprachen wirklich? Kaufen sich Europäer und Amerikaner ab sofort viel mehr Waren ab, begraben das Kriegsbeil im Zollstreit und schließen doch ein Freihandelsabkommen? Ein Faktencheck:

Wird bald wieder über das TTIP-Abkommen verhandelt?

Trump und Juncker wollen laut Abschlusserklärung, auf "null Zölle, null nicht tarifäre Handelshemmnise und null Subventionen für Industriegüter ohne Autos" hinarbeiten. Das lässt sich als Bekenntnis zu neuen Gesprächen über ein Freihandelsabkommen lesen. Die Gespräche über das transatlantische Abkommen TTIP waren nach Trumps Wahl auf Eis gelegt worden, weil der US-Präsident sich bis dahin eher als Gegner solcher Abkommen gezeigt hatte.

Eine simple Neuauflage von TTIP ist auch jetzt nicht zu erwarten. Schließlich sollen sich die Bemühungen auf Industriegüter beschränken - ein Ansatz, der auch unter dem Stichwort "TTIP light" diskutiert wird. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wie das viel zitierte Chlorhühnchen wären damit beispielsweise nicht betroffen.

Grundsätzlich könnten beide Seiten an den Vorarbeiten der TTIP-Verhandler anknüpfen. Dennoch könnte es dem US-Präsidenten bis zu einem fertigen Vertragstext zu lange dauern. "Trump will Ergebnisse, keine langen Verhandlungen", glaubt der Handelsexperte Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Allerdings wird man sich neue Verhandlungen auch in Europa genau überlegen, schließlich gab es in vielen Ländern Proteste gegen TTIP. In Deutschland deuten die Grünen schon mal neuen Widerstand an. "Problematische Passagen des TTIP-Abkommens werden nun wieder aus der Mottenkiste geholt", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter dem SPIEGEL. "Das ist ein Deal zulasten der Menschen in Europa."

Für die Europäer würde TTIP light laut Langhammer zudem ein größeres Entgegenkommen bedeuten, weil ihre Industriezölle im Schnitt höher liegen als in den USA. Die EU habe somit "einen längeren Weg vor sich, um auf Null zu kommen".

Kaufen die Europäer wirklich mehr Soja und Flüssiggas?

Bei zwei Warengruppen machte Trump sehr konkrete Aussagen. Die Europäer würden "fast sofort beginnen, viele Sojabohnen zu kaufen", sagte er, "vor allem von unseren Farmern im Mittleren Westen". Außerdem würden die Europäer zu einem "sehr, sehr großen" oder auch "massiven Einkäufer von LNG", also flüssigem Erdgas aus den USA.

Juncker schien beides beim Auftritt mit Trump zu bestätigen. "Die EU wird mehr Terminals bauen, um flüssiges Erdgas aus den USA zu importieren", so der Kommissionschef. Auch könne die Europäische Union "mehr Sojabohnen aus den USA importieren, und das wird geschehen".

Doch die Zusagen stehen auf wackligen Füßen. "Die EU hat Trump etwas zugesagt, das sie nicht zusagen kann", so IfW-Ökonom Langhammer. Die Gemeinschaft sei "ja keine Zentralverwaltungswirtschaft." Zwar vertritt die Kommission ihre Mitgliedsländer in Handelsfragen nach außen. Doch sie entscheidet nicht über konkrete Projekte oder Geschäfte. Die Unternehmen wählen ihre Lieferanten selbst aus.

Tatsächlich klingen die Vereinbarungen im offiziellen Statement von USA und EU schon vager. Dort sind Sojabohnen nur eine von mehreren Warengruppen, bei denen die Partner "daraufhin hinarbeiten, Hürden zu reduzieren und den Handel zu erhöhen". Zum Thema Gas heißt es: "Die Europäische Union will mehr Flüssiggas aus den USA importieren, um ihre Energieversorgung zu diversifizieren". Die großen Abnahmemengen hat Trump also in beiden Fällen hinzugedichtet.

Im Fall der Sojabohnen dürfte Juncker das Versprechen dennoch ziemlich leicht einlösen können. Denn im Handelsstreit hat China auf US-Soja einen 25-prozentigen Schutzzoll erhoben. Die Chinesen werden deshalb verstärkt Bohnen aus Brasilien importieren, was bereits deren Preise steigen lässt. Dadurch dürften US-Farmer wiederum verstärkt in die EU verkaufen.

Schwieriger wird es beim Flüssiggas. Zwar gibt es in der EU Sympathien für eine Ausweitung der Importe, die Europa unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen würde. Durch das Pipelineprojekt Nord Stream 2 in der Ostsee habe Deutschland sich zum "Gefangenen Russlands" gemacht, behauptete Trump kürzlich. Seine kaum verhohlene Botschaft: Kauft lieber unser Flüssiggas.

Doch zumindest in Deutschland hat der Aufbau der notwendigen Infrastruktur gerade erst begonnen. Hinzu kommt: Bislang ist das Gas vergleichsweise teuer. Derzeit seien "LNG-Lieferungen aus den USA im Vergleich zu anderen Gasquellen für uns nicht wettbewerbsfähig", sagte der Finanzchef des Energiekonzerns EnBW, Thomas Kusterer, am Donnerstag. Erst wenn die Preise passten, werde man zugreifen.

Ist der Zollstreit nun beendet?

Nein, der Konflikt ist bestenfalls eingefroren. Denn die bereits von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium bleiben in Kraft, ebenso die von der EU als Vergeltung verhängten Zölle auf US-Waren wie Bourbon-Whiskey oder Motorräder von Harley-Davidson. In der gemeinsamen Stellungnahme heißt es lediglich, man wolle die Frage dieser Zölle "lösen".

Zwar kann die Sicherung des Status quo angesichts der von Trump zuletzt vorangetriebenen Eskalation des Konflikts schon als ein Erfolg gelten. Verlässliche Zusagen aber bringt Juncker nicht mit nach Hause. "Die EU war in der Defensive", sagt Langhammer. "Sie bekommt nichts."

Im günstigsten Fall hält sich Trump an die Zusage, während der nun beschlossenen Verhandlungen keine Schritte gegen "den Geist dieser Vereinbarung" zu gehen. Sicher ist das aber auch deshalb nicht, weil Trumps wohl größtes Anliegen in der Handelspolitik nicht Sojabohnen oder Flüssiggas betrifft, sondern Autos. Schon seit Jahrzehnten ärgert sich der Präsident darüber, dass deutsche Hersteller wie Daimler in seiner Heimat mehr Fahrzeuge verkaufen als US-Hersteller in die andere Richtung.

Das von Trump oft angeprangerte Handelsdefizit der USA mit den Europäern würde durch ein neues Abkommen mit Europa aber nicht zwangsläufig kleiner. Es könnte sich je nach Ausgestaltung sogar noch ausweiten. Spätestens dann dürften den Präsidenten seine Abmachungen mit Juncker nicht mehr groß interessieren.