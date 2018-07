Handelsstreit EU plant Vergeltung gegen mögliche US-Autozölle

Die Europäische Union bereitet Vergeltungsschritte vor gegen die von US-Präsident Donald Trump geplanten höheren Zölle auf europäische Autos. Das sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel.

Sie warnte Trump erneut vor der Verhängung von Strafzöllen auf europäische Autos. Ein solcher Schritt wäre "katastrophal", sagte Malmström . Die EU sei "ernsthaft besorgt" über die Pläne der US-Behörden. Sie seien "weder erwünscht noch gerechtfertigt". Malmström bezeichnete ihre mögliche Einführung als "illegalen Schritt", der den Druck auf die EU in laufenden Verhandlungen erhöhen solle.

Malmström bestätigte, dass die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten eine Liste mit möglichen Vergeltungszöllen gegen die USA erstellt. "Dies haben wir gegenüber unseren amerikanischen Partnern klar gemacht", sagte sie.

Die EU hat als Reaktion auf US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU bereits Gegenzölle im Wert von 2,8 Milliarden Euro auf US-Waren verhängt. Davon betroffen sind Produkte wie Whiskey, Orangensaft, Jeans und Motorräder.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker soll in der kommenden Woche nach Washington reisen, um die Situation zu entspannen. Juncker will bei Gesprächen mit Trump am 25. Juli zudem ausloten, ob es ein Forum für Handelsgespräche gebe. Der Verzicht der EU auf Zölle auf US-Autos könne nach Malmströms Worten nur Teil eines größeren Handelsabkommens sein.