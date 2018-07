Trotz Spannungen Handel zwischen China und USA stark gestiegen

Angesichts des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China decken sich amerikanische Einzelhandelskonzerne offenbar mit Waren aus China ein. Die Importe aus der Volksrepublik, die über US-Seehäfen abgewickelt wurden, legten im Juni überraschend stark zu.

Der Zuwachs habe in allen US-Häfen im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,3 Prozent gelegen, teilte der Hafen von Los Angeles unter Berufung auf die Analysefirma IHS Markit mit. Demnach gab es noch im Mai ein Minus von 6,9 Prozent und im April von 3,9 Prozent.

Bezogen auf das ganze erste Halbjahr 2018 stiegen sämtliche Ausfuhren aus China in die USA in Dollar berechnet um 13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilte der Zoll in Peking mit.

Der Gründer der Unternehmensberatung Hackett Associates, Ben Hackett, sagte, Unternehmen deckten sich wohl vorsorglich vor der Einführung neuer Zölle mit Waren ein. "Das ist ein Anstieg, der nicht normal ist."

Der Handelsstreit zwischen den USA und China war zuletzt immer weiter eskaliert. US-Präsident Donald Trump drohte damit, weitere Waren aus China mit einem Volumen von Hunderten Milliarden Dollar mit zusätzlichen Zöllen zu belegen. Einzelhandelskonzerne wie Walmart oder Amazon könnten auf die Abgaben langfristig mit Preiserhöhungen reagieren oder müssen sich womöglich nach Lieferanten in anderen Ländern umschauen - selbst wenn sie ihre Waren mit viel Vorlauf bestellen.

Allerdings stiegen auch die Ausfuhren der USA nach China im ersten Halbjahr 2018 stark an - dem chinesischen Zoll zufolge um 11,8 Prozent. Der Warenaustausch zwischen den beiden größten Volkswirtschaften wuchs damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,1 Prozent auf 301 Milliarden Dollar.

Das amerikanische Handelsdefizit mit China, das US-Präsident Donald Trump besonders stört, stieg dadurch im Juni mit 28,97 Milliarden Dollar aber auch auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Chinas Ausfuhren in die USA wuchsen in dem Monat auf eine Rekordhöhe von 42 Milliarden Dollar an, während die USA nur für 13,6 Milliarden Dollar Güter nach China ausführten.

Insgesamt legte Chinas Außenhandel im Vorjahresvergleich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres jedoch mit 16 Prozent noch stärker zu. Einfuhren wuchsen dabei den Behördenangaben zufolge mit einem Plus von 19,9 Prozent besonders rasant.

AP Chinesisches Containerschiff in Qingdao

Am vergangenen Freitag hatten die USA Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt. Die Zölle betreffen 818 Produkte, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten.

Trump begründet seine Strafzollpolitik mit dem enormen Handelsdefizit seines Landes gegenüber China. Das Land verhängte Gegenzölle und sprach von "notwendigen Gegenmaßnahmen". Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking sprach davon, die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeleitet.