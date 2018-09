Ökonom zum Handelsstreit zwischen USA und China "Europa könnte zum großen Profiteur werden"

Trotz aller Risiken birgt die erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China nach Ansicht des Ifo-Ökonomen Gabriel Felbermayr auch Chancen für die EU und insbesondere Deutschland. "Europa könnte zum großen Profiteur werden, wenn sich China zu Zugeständnissen im Rahmen der WTO drängen lässt", sagte Felbermayr, der das Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft leitet. Das könnte dann der wettbewerbsfähigen deutschen Industrie deutlich mehr nutzen als der amerikanischen.

"Die Zeit, in der Trump gleichzeitig gegen alle Handelspartner vorgeht, sollte zunächst einmal vorbei sein", führte Felbermayr aus. "Solange sich die Spirale des Handelskriegs zwischen Washington und Peking dreht, ist Europa relativ sicher." Produkte aus Europa könnten sogar Marktanteile gewinnen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt, die im kommenden Jahr auf 25 Prozent steigen sollen. Zugleich drohte Trump mit einer weiteren Eskalation, sollte Peking mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Exakt solche kündigte das chinesische Handelsministerium am Dienstag auch an, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu benennen.

Die Differenz zwischen amerikanischen Exporten nach China und US-Importen aus China ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten drastisch gestiegen. Zuletzt betrug das US-Handelsdefizit mit China 375 Milliarden Dollar (siehe Grafik). Trump findet das unfair und hat seinen Wählern versprochen, das zu ändern (mehr dazu erfahren Sie hier). Seit Anfang Juli haben sich beide Länder mit Straf- und Vergeltungszöllen überzogen. Der Streit belastet die Finanzmärkte, weil es die Sorge vor einem Handelskrieg gibt.

Auch Ifo-Experte Felbermayr warnt vor den Gefahren dieses Konflikts. Insgesamt erhöhe der Handelskrieg zwischen den USA und China die weltwirtschaftlichen Risiken deutlich, sagte Felbermayr. Er führe zu Aufwertungsdruck auf den Dollar, das belaste die Schwellenländer. Wenn europäische Konzerne in den USA oder China für den Weltmarkt produzieren, dann stiegen auch für sie die Kosten. Und in China selbst kämen manche überschuldete Unternehmen unter zusätzlichen Druck.

Allerdings relativierte der Ökonom die Wirkung auf die chinesische Wirtschaft. Die neuen US-Zölle bremsen laut Ifo-Berechnung das Wachstum nur wenig, konkret um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte. "Das ist spürbar, aber bei einem chinesischen Wachstum von etwa 6,5 Prozent im Jahr ist die Auswirkung überschaubar", so Felbermayr. China habe sich in den vergangenen Jahren deutlich unabhängiger vom Export gemacht. "Das zahlt sich jetzt aus", ergänzte der Experte.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verwies hingegen darauf, dass der Streit zwischen China und den USA auch die deutsche Wirtschaft treffe. Deutsche Unternehmen hätten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in China viel investiert und beschäftigten in beiden Wirtschaftsräumen jeweils rund eine Million Menschen, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Viele ihrer Produkte würden über den Pazifik hinweg gehandelt und könnten zukünftig schwieriger abgesetzt werden. "Am Ende werden alle Produkte einfach teurer, ohne dass irgendjemand davon einen Mehrwert hätte", sagte Treier.

Auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht in den neuen US-Zöllen gegen China vor allem Nachteile. "Handelskriege sind nicht gut, nicht einfach zu gewinnen und natürlich sehr unglücklich", sagte Malmström. Einige der Streitpunkte zwischen den USA und Peking seien zwar nachvollziehbar und müssten von der Welthandelsorganisation WTO angegangen werden. "Wir sind aber gegen die Methoden der USA, also die Zölle, um China zur Mitarbeit zu überzeugen", sagte die EU-Kommissarin.