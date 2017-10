Ausbildungszahlen Im Handwerk sind fast 19.000 Lehrstellen offen

Im laufenden Jahr haben fast 4.000 Jugendliche mehr eine Ausbildung im Handwerk begonnen als im Vorjahr. Das teilte der Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) mit. Bis Ende September seien 135.038 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen worden, was einer Steigerung von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

Viele Betriebe hätten allerdings weiterhin Probleme, Nachwuchs zu finden. Bundesweit sind laut ZDH noch 18.963 Lehrstellen unbesetzt - vor allem im Elektro-, Sanitär- und Friseurgewerbe. Besonders schwierig sei es für Handwerksbetriebe in den ostdeutschen Bundesländern, neue Azubis zu gewinnen.

Der Großteil des Zuwachses an neuen Verträgen entfiel demnach auf die alten Länder. Die Zahl der offenen Lehrstellen habe sich in Westdeutschland Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf 14.413 verringert. In ostdeutschen Handwerksbetrieben seien mit 4.550 offenen Lehrstellen dagegen deutlich mehr Plätze unbesetzt geblieben als zum Vorjahreszeitpunkt.

Schon in den vergangenen beiden Jahren war die Situation im Handwerk ähnlich: Die Zahl der Ausbildungsverträge stieg - doch Tausende Lehrstellen blieben unbesetzt.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer ist dennoch optimistisch: Die steigende Zahl der Ausbildungsverträge zeige, dass es wieder mehr Jugendliche gibt, die eine Berufsausbildung und die Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk als attraktiven Karriereweg wählen.