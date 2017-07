Nach TUI-Ausstieg Kühne kauft bei Reederei Hapag-Lloyd zu

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an der Containerreederei Hapag-Lloyd erhöht. Die Kühne Holding habe ihre Beteiligung im Zuge des Anteilsverkaufs der TUI auf 17,15 Prozent von zuvor 14,1 Prozent aufgestockt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi in der Schweiz mit.

"Die fortschreitende Konsolidierung in der Schifffahrt bietet Hapag-Lloyd neue Wachstumsperspektiven und stärkt deren Position unter den bedeutendsten Reedereien der Welt", sagte Karl Gernandt, Chef der Kühne Holding.

Der Reisekonzern TUI aus Hannover hatte sich zu Wochenanfang komplett aus der Containerschifffahrt zurückgezogen und die restlichen rund 7,9 Prozent an Hapag-Lloyd auf dem offenen Markt verkauft. Davon liegen nun gut drei Prozent bei Kühne.

Wohin die restlichen rund 4,8 Prozent gegangen sind, ist bislang nicht bekannt. Zu den größten Aktionären von Hapag-Lloyd gehören neben Kühne und der Stadt Hamburg die Eigner der übernommenen Containerreedereien CSAV aus Chile und UASC aus Arabien.