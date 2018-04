Hartz IV Vorsicht bei der Reform-Reform

Es ist wirklich seltsam, dass gerade jetzt über ein "solidarisches Grundeinkommen" diskutiert wird. Zugegeben, der Begriff klingt gut. Ein bisschen nach "bedingungslosem Grundeinkommen", also nach einer Basissicherung für alle. In Wirklichkeit geht es um etwas Anderes: Ein Parallelsystem soll etabliert werden, in dem der Staat selbst Leute mit sehr geringen Vermittlungschancen auf einem "sozialen Arbeitsmarkt" beschäftigt.

Alles schon mal dagewesen: Das frühere Label "Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen" (ABM) war sperriger, es verfolgte aber einen ähnlichen Ansatz. Staatliche ABM-Gesellschaften beschäftigten arbeitslose Personen, die kaum Chancen auf einen regulären Job mehr hatten.

In den Neunzigerjahren gab es in den damals neuen ostdeutschen Bundesländern jede Menge ABM-Gesellschaften. 237.000 Personen waren dort zeitweise beschäftigt. Die Massenarbeitslosigkeit nach dem Strukturbruch, der der deutschen Einheit folgte, ließ sich so ein wenig lindern. Aber es war keine nachhaltige Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: ABM führte nicht zum Erfolg. Im Gegenteil.

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren das wohl schädlichste aller Ost-Programme. Nur selten fanden ABM-Beschäftigten wieder normale Jobs; auf dem normalen Arbeitsmarkt galten sie als stigmatisiert. Wenn es schlecht lief, verrichteten sie sinnlose Tätigkeiten, die kaum jemand brauchte, zum Beispiel indem sie sich an Dorfverschönerungsaktionen beteiligten, die keine eigentliche Wirtschaftstätigkeit darstellten, sondern eigentlich Sache von Ehrenamtlichen hätten sein sollen. Wenn es gut lief, erledigten sie Arbeiten, die eigentlich reguläre Unternehmen hätten ausführen sollen, Bauarbeiten etwa oder Grünflächenpflege. Zudem schuf ABM kaum kontrollierbare kommunale Nebenhaushalte, die viel Raum für finanzielle Mauscheleien boten.

Unerwarteter Aufschwung durch Hartz IV

Aus guten Gründen wurde ABM Anfang der Nullerjahre heruntergefahren. Die Hartz-Gesetze waren eine Reaktion auf die verfehlte Arbeitsmarktpolitik der Neunzigerjahre. Die rotgrünen Reformen zielten darauf ab, die Vermittlung zu verbessern, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern und, auch das, den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen, rasch einen Job anzunehmen.

Der Erfolg war spektakulär. Die Entwicklung, die der deutsche Arbeitsmarkt seit 2005 genommen hat, haben sich wohl weder der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder noch der von ihm Beauftragte Peter Hartz, damals VW-Personalvorstand, träumen lassen. Was die Wirkung der Hartz-Reformen zusätzlich unterstützte: Parallel zu dem Gesetzespaket kam ein exportgetriebener Aufschwung in Gang, der die deutsche Wirtschaft lange Zeit beflügelte und half, Millionen Arbeitsplätze zu schaffen.

Inzwischen hat die Beschäftigung Größenordnungen erreicht, die zur Zeit der Hartz-Gesetze undenkbar schienen. Und die Dynamik ist ungebrochen. Aktuell hat die Arbeitslosigkeit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Währenddessen meldet die Bundesagentur für Arbeit 1,2 Millionen offene Stellen.

Warum kommt ausgerechnet jetzt ein "solidarisches Grundeinkommen", das offenkundig auf eine Neuauflage des gescheiterten ABM-Programme hinausläuft, in die Debatte?

Wege aus dem Antragsdschungel

Es stimmt schon: Immer noch gibt es mehr als 840.000 Langzeitarbeitslose. Im Zuge des Jobbooms ist die Zahl zwar gesunken. Aber sie ist einfach zu hoch, um sich zufrieden zurückzulehnen.

Doch anders als im Ostdeutschland der Neunzigerjahre agieren Betroffene und Vermittler heute in einem Umfeld hoher Beschäftigungsdynamik. Weder den Arbeitslosen noch der Wirtschaft ist damit gedient, Menschen in "gesellschaftliche Tätigkeiten" (Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller) aufs Abstellgleis zu schicken.

Es müsste vielmehr darum gehen, auch diejenigen in reguläre Jobs zu vermitteln, die derzeit wenig Chancen am regulären Arbeitsmarkt haben - durch intensivere Betreuung, Fortbildungen, Lohnsubventionen und dergleichen.

Hartz IV produziert unbestreitbar soziale Härten und absurde Anreize. Wer sich im Antragsdschungel verheddert, hat wenig Ressourcen zur Verfügung, um die eigenen Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt zu verbessern. Zudem ist der Verwaltungsaufwands des Systems absurd hoch. All das ließe sich verbessern und vereinfachen. Ein Systemwechsel ist dafür allerdings nicht nötig.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der Woche Dienstag Brüssel - Dicke Luft - EU-Kommission veröffentlicht Daten zum europäischen System des Handels mit Emissionszertifikaten. Der Markt für Verschmutzungsrechte könnte das wichtigste Instrument der europäischen Klimapolitik sein.



Paris - Contra Macron - Frankreichs Bahngewerkschafter wehren sich gegen Reformpläne des Präsidenten. Mit einem schleichenden Streik, der bis zum Sommer andauern soll. Mittwoch Luxemburg - Euro-Inflation - Neue Zahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone. Überraschungen könnten die EZB dazu veranlassen, früher die Geldpolitik zu straffen. Donnerstag Frankfurt/M. - Frühindikator - Auftragseingang im Maschinenbau im Februar. Sonntag Budapest - Illiberale Demokratie - Ungarn wählt ein neues Parlament. Voraussichtlicher Gewinner: Ministerpräsident Orban, der das Land seit 2010, durchaus skandalträchtig, führt.



Bo'ao - Aufschwung Fern-Ost - Chinas starker Mann Xi Jinping beehrt das Asiatische Wirtschaftsforum mit einer Rede.