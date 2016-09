Hauck & Aufhäuser Deutsche Privatbank gehört nun Chinesen

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser kommt nach 220 Jahren in chinesische Hände. Die Beteiligungsgesellschaft Fosun hat die vor gut einem Jahr angekündigte Übernahme abgeschlossen, wie beide Unternehmen mitteilten.

Fosun hält nun 99,91 Prozent der Anteile und hat dafür gut 200 Millionen Euro gezahlt. "Hauck & Aufhäuser ist für uns ein strategisches Investment und ermöglicht uns einen hervorragenden Zugang zu den führenden Volkswirtschaften in Europa", sagte Fosun-Gründer Guo Guangchang.

Durch die Verbindung mit Fosun will Hauck & Aufhäuser in der Vermögensverwaltung reiche Chinesen als Kunden gewinnen. Zudem soll die Frankfurter Traditionsbank, die gut 500 Mitarbeiter beschäftigt, Investoren aus China dabei helfen, Geld in deutsche Mittelständler zu investieren.

Fosun-Gründer verschwand spurlos

Die Übernahme hatte sich nach der Ankündigung vor rund einem Jahr hingezogen, weil Fosun-Gründer Guo im Dezember 2015 mehrere Tage verschwand. Die Aufregung war groß - und nicht nur die deutsche Finanzaufsicht BaFin hatte daraufhin viele Fragen an Fosun.

Guo unterstützte die chinesischen Behörden damals nach eigenen Angaben bei Ermittlungen, wurde jedoch selbst nicht beschuldigt. Das sahen am Ende auch die europäischen Aufsichtsbehörden so - und erteilten die Genehmigung.

Die Serie von Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Firmen geht damit weiter. Erst kürzlich hatte der Mischkonzern Shanghai Electric Group den Luft- und Raumfahrtzulieferer Broetje-Automation gekauft.