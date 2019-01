Luftfahrt Erdnüsse statt Mahlzeit - Billigflug-Pionier Kelleher ist tot

Es ist ein halbes Jahrhundert her, aber: In den Sechzigerjahren war Fliegen ein Luxusgut. Das änderte sich erst, als in den USA ein gewisser Herb Kelleher gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Rollin King das Unternehmen Southwest Airlines (SWA) gründete, die erste Billigflugline der Welt. In den Jahrzehnten danach revolutionierte das Konzept das Fluggeschäft. Am Freitag nun wurde bekannt, dass der Luftfahrtpionier verstorben ist - im Alter von 87 Jahren.

Ursprünglich war er Anwalt in San Antonio, als sein Klient Rollin King 1967 mit der Idee einer Billigfluggesellschaft zu ihm kam, die zwischen San Antonio, Dallas und Houston fliegen sollte. Damals waren Flüge mit opulenten Mahlzeiten, Unterhaltungsprogramm und den von staatlichen Aufsichtsbehörden genehmigten Flugpreisen nur für wenige bezahlbar. Mit seiner Gründung Southwest musste Kelleher ein Dickicht juristischer Hindernisse überwinden, mit denen sich andere Airlines des neuen Konkurrenten entledigen wollten 1971 dann startete der Betrieb.

SWA flog anfangs nur mit dem Typ Boeing 737, um die Wartung einfacher und billiger zu halten; in den Jets gab es keine zugewiesenen Plätze mehr und als Mahlzeit nur Erdnüsse heute ist diese Art des Billigfliegens Standard. Michael O'Leary, Vorsitzender der Fluggesellschaft Ryanair, hat dieses Konzept auf seine Art fortgeführt - und ist sich durchaus bewusst, in wessen Fußstapfen er damit getreten ist. "Herb war der große Meister Yoda von Billigfluglinien", schrieb O'Leary nach Bekanntwerden der Todesnachricht. Und: "Ohne Herb gäbe es kein Ryanair."

2011 sagte Kelleher in einem Interview, am stolzesten habe ihn immer gemacht, dass er in einer Branche mit zum Teil drastischen Jobverlusten niemals habe Stellen zusammenstreichen müssen.

Kelleher ist aber nicht nur für die Gründung und Leitung der SWA bekannt - besonders sein exzentrisches Auftreten machte ihn zum Gesicht der Fluggesellschaft: Er trat öffentlich im Elvis-Kostüm auf, in einer TV-Sendung trug er eine Papiertüte auf dem Kopf.

AP Herb Kelleher 1998

Auch seine Vorlieben für guten Whiskey und das Rauchen waren allseits bekannt. Bei einem Preiskampf mit der Airline Braniff bot Kelleher allen, die ein SWA-Ticket zum Vollpreis kauften, eine Flasche Alkohol an. 1999 wurde bei Kelleher Prostatakrebs diagnostiziert. Bis zu seinem vollständigen Rücktritt 2008 arbeitete er jedoch weiter.

Die Fluggesellschaft teilte nach seinem Tod mit: "Herb war ein Pionier, ein Alleingänger und ein Erfinder. Seine Vision revolutionierte die kommerzielle Luftfahrt und demokratisierte den Himmel."