Einzelhandels-Krise Stoppt dieser Roboter den Rausch des Online-Shoppings?

Megan arbeitet erst seit zwei Tagen in Palo Alto. Während des Verkaufsgespräches lacht sie oft, geht auf die Fragen des Kunden ein, zeigt kalifornische Lebensfreude. Sie lebt in Santa Barbara, fünf Autostunden vom Silicon Valley entfernt. Und doch schafft sie es jeden Morgen pünktlich hierher in den Ausstellungsraum.

Tatsächlich sitzt Megan im Pyjama zuhause vor dem Computer. Sie arbeitet als Verkaufsberaterin für das Unternehmen Suitable Technologies und benutzt dazu dessen Produkt gleich selbst. Das Start-up baut brusthohe Roboter, die auf Rädern herumkurven und sich bequem von überall auf der Welt über das Internet steuern lassen. Kamera, Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Ein am Rumpf montierter Kasten sorgt mittels Laserdistanzmessung dafür, dass die Maschine keine Füße und Kinder überfährt.

Im Ausstellungsraum in Palo Alto sind an diesem Tag neben dem von Megan gesteuerten Roboter zwei weitere Geräte unterwegs, denen Mitarbeiter aus verschiedenen Städten der USA ein Gesicht geben. Die Firma hat keine Angestellten vor Ort. Am Morgen öffnet die Tür zum Geschäft automatisch und schließt vor dem Feierabend wieder - ohne menschliches Zutun. Ermüden die Roboter, fahren sie zur Dockingstation und laden ihre Batterien auf.

Die Apparate sind Beispiele dafür, wie die Technologieunternehmer des Silicon Valleys den Einzelhandel umkrempeln wollen. Mit Sensoren, Software und Spektakel sollen die Konsumenten weg von Amazon und zurück in die Verkaufsräume gebracht werden.

Maschinen hören den Kunden zu

Die bei Heimwerkern beliebte Kette Lowe's setzt dazu seit einigen Wochen auf Roboter, die autonom zwischen den Regalen mit Farbkübeln und Zementsäcken fahren. In Filialen rund um San Francisco nehmen die LoweBots das Inventar auf, beantworten einfache Fragen der Kunden und führen diese im Geschäft herum. Die Verkäufer aus Plastik und Platinen sind mit 3D-Scannern ausgerüstet und beherrschen Englisch, Spanisch und weitere Sprachen.

Die Geschäftsleitung sagt, durch die Mithilfe der Maschinen bleibe den Angestellten mehr Zeit für komplexere Beratungsgespräche. Das erhöhe die Kundenzufriedenheit. Dass der LoweBot kein Gehalt will, jeder Grippewelle trotzt und nichts von Gewerkschaften und Streiks hält, dürfte den Chefs auch nicht ungelegen kommen. Ähnliche Geräte sind auch beim Discounter Target und beim Elektronikhändler Best Buy zu Testzwecken im Einsatz.

Doch es gibt auch Firmen, die trotz aller Technologiebegeisterung nicht auf Verkäufer aus Fleisch und Blut verzichten wollen: b8ta zum Beispiel. Die Firma betreibt ebenfalls einen Ausstellungsraum in Palo Alto. Auf langen Holztischen warten dort mehr als 80 futuristische Gadgets verschiedener Hersteller darauf, von den Kunden ausprobiert zu werden.

Das Gerät Sesame beispielsweise lässt sich über Türschlösser stülpen und entriegelt auf Befehl des Smartphones die Wohnungstür. Die Konsumenten können den Apparat in die Hand nehmen, ihn ausprobieren und danach wieder mittels Klettstreifen an einer Wohnungstür in Miniaturformat befestigen. Daneben liegt ein iPad bereit, auf dem man sich Bilder und Videos zum Produkt anschauen kann. Der Konsument sieht auf dem Bildschirm in Echtzeit, wie viele Geräte noch auf Lager sind, zwischen welchen Farben er wählen kann und welche Bewertung das Gadget auf Amazon erhielt. Am Ende kann er per Knopfdruck den Kauf tätigen, worauf ein Mitarbeiter mit dem verpackten Produkt unter dem Arm erscheint.

Big Brother soll die Kassen klingeln lassen

Statt auf Roboter-Verkäufer setzt b8ta auf Videoüberwachung und Big Data. Im Geschäft werden fleißig Daten über das Verhalten der Besucher gesammelt. Über Kameras, die an der Decke angebracht sind, beobachtet das Unternehmen, vor welchen Fabrikaten die Konsumenten stehen bleiben, wie viele Minuten Aufmerksamkeit sie dem Elektro-Skateboard oder dem Luftgitarren-Gadget schenken. Wer ein iPad in die Hand nimmt, durch die Produktebeschreibung scrollt und vielleicht gar die Kaufen-Taste drückt, gibt zudem Rückschlüsse darauf, welche Farben gefragt sind, wie gut die Werbevideos ankommen und wo die Schmerzensgrenze beim Preis liegt.

All diese Daten sammelt b8ta und stellt sie den Herstellern der Geräte zur Verfügung. Die haben direkten Zugriff auf das neben dem eigenen Gadget liegenden Tablet und können über das Internet in Echtzeit die Produktebeschreibung ändern oder den Preis an die Nachfrage anpassen.

Das Geschäftsmodell von b8ta setzt darauf, den Produzenten Ausstellungsfläche bereitzustellen und sie ordentlich mit Daten zum Konsumentenverhalten einzudecken. Für beides bezahlen die Hersteller eine monatliche Gebühr. Die meisten Kunden von b8ta sind Start-ups aus dem Silicon Valley, die an Elektronikgeräten für den Heimgebrauch arbeiten, die es noch nicht in die Verkaufsregale der Handelsgiganten Wal-Mart, Costco und Target geschafft haben.

Die ferngesteuerten Verkäufer, polyglotten Roboter und mittels Datenauswertung perfekt beworbenen Gadgets sollen den Konsumenten bieten, was der Online-Handel nicht kann: ein Erlebnis zum Anfassen und Staunen. Und so die Leute zurück in die Läden aus Glas, Stahl und Beton locken.