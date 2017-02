USA Hochtief erwägt Bewerbung für Mexiko-Mauer

Der Baukonzern Hochtief könnte sich um den Auftrag zum Bau einer Grenzmauer der USA zu Mexiko bewerben. Derzeit sei noch unklar, was die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump plane, sagte Konzernchef Marcelino Fernandez Verdes am Dienstag in Düsseldorf. Hochtief sei aber offen für alle Aufträge in den USA.

Trump hatte immer wieder angekündigt, eine Mauer an der Grenze errichten zu wollen. Das Hochtief sich gerade jetzt offen für den Bau der Mauer zeigt, könnte auch taktisches Kalkül sein. Das Unternehmen versucht womöglich, sich frühzeitig mit dem US-Präsidenten gutzustellen.

Am Dienstagabend US-amerikanischer Zeit wird Trump seine erste Rede vor dem US-Kongress halten. Es wird erwartet, dass er die Themen Wirtschaft und Verteidigung in den Fokus rückt. Dabei könnte es auch um neue Infrastrukturprojekte gehen. Hochtief ist in den USA mit den Töchtern Flatiron und Turner vertreten. Der Konzern hofft durch das Konjunkturprogramm auf Milliardenaufträge.