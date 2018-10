Kritik an Vox-Sendung Verbraucherzentrale warnt vor "Höhle der Löwen"-Produkten

Mit innovativen Erfindungen wollen Teilnehmer der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" das Leben vieler Menschen vereinfachen - nebenbei wittern sie auch noch das große Geschäft. Sechs Investoren, unter ihnen Carsten Maschmeyer, sollen die vorgestellten Produkte bewerten und bestenfalls dafür sorgen, dass sie in den Supermarkt-Regalen landen.

Doch wie gut sind diese Erfindungen wirklich? Die Verbraucherzentrale NRW hat nun Kunden vor dem Kauf gewarnt. "Wer 'Löwen'-Produkte direkt kauft, bezahlt oft mit hohen Preisen und Enttäuschungen."

Nicht selten finden Kunden die Produkte schon am Tag nach der Ausstrahlung auf Vox in den Supermärkten. Sie sind mit einem goldenen Löwen-Logo versehen. Allerdings: Das Emblem klebt auch auf Produkten, die in der Sendung durchgefallen sind. Diese bekamen im Internet mitunter schlechte Online-Rezensionen von Käufern. Trotz der offensichtlich schlechten Qualität wird dem Kunden mit einem Löwen-Logo ein Erfolg suggeriert.

Von den Käufern wurden unter anderem die Produkte "DasKaugummi", "Protect Pax", "Blufixx" und "Abflussfee" als "Müll" und "Reinfall" bezeichnet. Besonders ärgerlich ist, dass die Preisempfehlungen laut Verbraucherzentrale NRW kurz nach der Erscheinung in den Supermärkten viel zu hoch liegen.

Der sogenannte "Fensterschnapper" kostete unmittelbar nach der Ausstrahlung 119,99 Euro, mittlerweile ist er 100 Euro günstiger. Bei einer Kinder-Spielmatte namens "Tukluk" ist der Preis sogar um 450 Euro gefallen. Das Urteil der Verbraucherzentrale: "Artikel landen auf Wühltischen und in Grabbelecken."