Howard Schultz Starbucks-Chef tritt zurück

Der langjährige Chef der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks, Howard Schultz, wird im kommenden Jahr von seinem Posten zurücktreten. Das gab das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in einer Mitteilung bekannt. Demnach soll Kevin Johnson das Amt am 3. April übernehmen. Als "COO" leitet der 56-jährige Johnson bislang das operative Geschäft, er ist zudem seit sieben Jahren Mitglied im Verwaltungsrat.

Kevin Johnson becomes @starbucks ceo April 2017. Howard Schultz becomes executive chairman. Details, call transcript https://t.co/4JNlXTvRAK pic.twitter.com/Uz5ik8vn1Q — Starbucks News (@Starbucksnews) 1. Dezember 2016

Schultz ist seit 1982 für Starbucks tätig. Der 63-Jährige gilt als Schlüsselfigur der rapiden Expansion der vergangenen Jahre. Er soll sich künftig als Chairman um die Entwicklung eines neuen Premium-Geschäftsbereichs und soziale Initiativen kümmern.

Schultz war bereits von 1987 bis 2000 Konzernchef gewesen, hatte das Spitzenamt dann abgegeben und 2008 wieder übernommen. Bei Anlegern kam sein Rücktritt nicht gut an - die Starbucks-Aktie verlor nachbörslich zunächst mehr als vier Prozent.