Britische Großbank HSBC verfünffacht vor Brexit den Gewinn

Wegen des anstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU plant die Großbank HSBC, rund tausend Jobs nach Paris zu verlagern. International läuft das Geschäft des Geldhauses jedoch so gut, dass das Unternehmen seinen Gewinn stark steigern konnte.

Das in London ansässige, aber auf Fernost fokussierte Geldhaus hat dank florierender Geschäfte in Asien seinen Vorsteuer-Gewinn im dritten Quartal eigenen Angaben zufolge auf 4,6 Milliarden Dollar verfünffacht. Nur bezogen auf Asien sei das Ergebnis um zehn Prozent auf vier Milliarden Dollar gestiegen.

Vor allem in Hongkong sei das Geschäft gut gelaufen. Im Vorjahreszeitraum war der Gewinn noch wegen einer Milliarden-Belastung durch den Verkauf der Brasilien-Sparte und negative Wechselkurseffekte auf 843 Millionen Dollar eingebrochen.

Die Bank hatte sich im Zuge der Finanzkrise stark verkleinert. Zehntausende Stellen wurden gestrichen, Dutzende Sparten verkauft und die Konzentration auf das traditionsreiche Asien-Geschäft forciert. Dies zahlt sich zunehmend aus. HSBC geht es besser als vielen Konkurrenten, da sie in Hongkong und China stark vertreten ist.

Das Asien-Geschäft will die Bank unter ihrem künftigen Konzernchef John Flint weiter ausbauen, er tritt im Februar sein Amt an. Flint, der seit 1989 bei HSBC ist, arbeitete in den ersten 14 Jahren in Asien. Insbesondere will die Bank im Privatkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung in China expandieren. Erste Fortschritte sind bereits sichtbar: Der Kundenstamm in diesen Bereichen in China ist laut dem Institut 2017 um mehr als 70 Prozent gewachsen.

An der Börse konnte HSBC trotz des Gewinnsprungs nicht überzeugen. Die Aktie verlor in London 0,6 Prozent, während andere große britische Banken im Plus notierten. Die Erträge seien besser als erwartet ausgefallen, dafür seien aber die Kosten stärker gestiegen als gedacht, schrieb Analyst Jason Napier. Die Frage sei, wie stark und zu welchem Preis die Bank mittelfristig wachsen könne.

Dabei schlug sich HSBC im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen besser als die Konkurrenz: Die entsprechenden Erträge gingen um fünf Prozent zurück, während sie bei vielen großen Investmentbanken in den USA und Europa um mehr als 20 Prozent einbrachen. Auch die Deutschen Bank konnte sich diesem Trend im Sommer nicht widersetzen.