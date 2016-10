HSH-Nordbank BGH kassiert Freisprüche für frühere Manager

Die HSH Nordbank war während der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise einer der größten Krisenherde in Deutschland. Vorstandschef Dirk Jens Nonnenmacher - Spitzname "Dr. No" - wurde damals eines der Gesichter der Misere.

Nun hat ein Gericht entschieden: Der Untreue-Prozess gegen den Ex-Banker und fünf seiner einstigen Vorstandskollegen bei der HSH muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Mittwoch in Leipzig die Freisprüche aufgehoben und die Sache an das Landgericht Hamburg zurückverwiesen.

Dieses hatte 2014 zwar "Pflichtverletzungen" der sechs Vorstände benannt, diese aber als "nicht gewichtig genug" eingestuft. Dabei war es um ein Geschäft gegangen, mit denen die Landesbank kurz vor der Finanzkrise ihre Bilanz entlasten wollte, mit dem sie sich aber stattdessen zusätzliche Risiken ins Haus holte.

Die HSH Nordbank steht für die Überambitionen einer kleinen Bank, die bei den ganz Großen mitspielen wollte. Das klang auch in den Formulierungen der Urteilsbegründung für den ursprünglichen Freispruch noch mit. So sei etwa der Plan, die kleine, eher schwach aufgestellte HSH an die Börse zu bringen, "Ausfluss nicht unerheblicher Selbstüberschätzung" gewesen, sagte der Richter 2014.

Abstrus, aber nicht illegal?

Dennoch wollten Politik und Vorstand diesen Plan wohl unbedingt durchziehen. Auch deshalb gingen sie das verhängnisvolle Geschäft mit dem Namen Omega55 ein - einen Doppel-Deal mit der französischen Großbank BNP Paribas, bei dem der große Player die kleine HSH offenbar über den Tisch gezogen hat.

Eigentlich sollte das Geschäft die Bilanz der HSH von Risiken entlasten - und so die Bank vor dem geplanten Börsengang besser dastehen lassen. Doch nach Ansicht der Richter schlug das Vorhaben komplett fehl. Die erhoffte Entlastung gab es nicht. Die Vorstände hätten ihre Pflicht verletzt, sich vorher umfassend über die Folgen des Geschäfts informieren zu lassen, stellte das Gericht 2014 fest.

Warum dann trotzdem der Freispruch? Weil sich die Fehlgriffe der Banker strafrechtlich nur bedingt ahnden lassen. Die Bilanzkosmetik war abstrus, aber sie war damals weder illegal noch unüblich. Und selbst bereichert haben sich die Vorstände durch das Geschäft eben auch nicht.

Die Verteidigung hatte darauf verwiesen, dass die Entscheidungen über die umstrittenen Vorgänge schnell hätten getroffen werden müssen. Nur so sei das Ziel einer Bilanzentlastung zu erreichen gewesen. Da alle Voten eine Zustimmung empfahlen, sei nicht von einer Pflichtverletzung auszugehen.

Die Bank musste letztlich mit einem 13 Milliarden Euro schweren Rettungspaket von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein vor dem Aus gerettet werden. Der 5. Strafsenat des BGH erklärte, das Landgericht habe die Pflichtverletzungen unvollständig geprüft. Er gab damit der Staatsanwaltschaft Recht, die gegen die Freisprüche in Revision gegangen war.

Mehr zum Verfahren gegen HSH-Mann Nonnenmacher finden Sie hier: