Privatisierung Chinesen liebäugeln mit HSH Nordbank

Die Hoffnungen der HSH-Nordbank-Eigentümer, einen Käufer für die Landesbank zu finden, sinken offenbar. In Finanzkreisen heißt es, Hamburg und Schleswig-Holstein dürften sich schwertun, bei der von der EU-Kommission angeordneten Privatisierung wie verlangt einen positiven Kaufpreis zu erzielen. Die HSH war in der Finanzkrise 2008 ins Straucheln geraten, wurde von den Ländern gerettet, leidet aber bis heute unter der andauernden Schifffahrtskrise.

Die Länder müssen als Ausgleich für die Staatshilfen auf Geheiß der EU sowohl die von vielen Altlasten befreite Kernbank als auch jene Bad Bank privatisieren, in die faule Kredite in Milliardenhöhe ausgelagert wurden, um sie abzuwickeln. Ob der Verkauf gelingt, hängt davon ab, ob Bieter in der Restbank mehr Wert sehen, als sie die Altlasten noch kosten dürften. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Die Länder bauen in dem seit einigen Wochen laufenden Verkaufsprozess offenbar vor allem auf Investoren aus China. Zu den verbliebenen sieben Interessenten, denen die Bank nun Einblick in die Bücher gewährt, zählt offenbar die Versicherungsgruppe Anbang aus Peking. Neben einem zweiten chinesischen Bieter, der HNA Group, sollen die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Apollo sowie weitere Finanzinvestoren interessiert sein.

HNA hatte in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt, weil sie bei der Deutschen Bank eingestiegen ist und mittlerweile knapp zehn Prozent an dem größten deutschen Geldkonzern hält. Die Versicherungsgruppe Anbang expandiert bereits seit einigen Jahren aggressiv in aller Welt, 2014 erwarben die Chinesen beispielsweise das Waldorf Astoria Hotel in New York. Zuletzt hatte das chinesische Wochenmagazin Caixin infrage gestellt, dass Anbang finanziell so solide ist, wie der Konzern es darstellt. Anbang hat gegen diese Darstellung rechtliche Schritte angekündigt.

Die HSH Nordbank erhofft sich bis Ende Juni konkrete Angebote der Kaufinteressenten.