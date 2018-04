Kriselndes Geldhaus HSH Nordbank geht besenrein an neuen Eigentümer

In einem letzten Kraftakt trennt sich die HSH Bank noch einmal von faulen Schiffskrediten, wendet 1,1 Milliarden Euro auf - und geht dann im Sommer frei von Altlasten an einen neuen Eigentümer über. Das teilte Vorstandsvorsitzender Stefan Ermisch am Donnerstag in Hamburg mit.

Am gleichen Tag stimmte der Kieler Landtag einstimmig der Privatisierung zu. Die Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft wird ebenfalls noch vor der Sommerpause erwartet. Bankenaufsicht und EU-Kommission müssen den Verkauf ebenfalls noch absegnen. Er könnte dann letztlich Ende Juni oder Anfang Juli wirksam werden.

Die bisherige Abbaubank, in der faule Kredite und auslaufende Geschäfte gebündelt sind, werde dann wegfallen. Die Käufer - US-amerikanische Investmentfonds - erhalten damit eine gut kapitalisierte mittelgroße Geschäftsbank mit einem auch im internationalen Vergleich geringen Anteil an Problemkrediten. Der Kaufvertrag war am 28. Februar unterschrieben worden.

Wegen der Belastungen durch die Privatisierung weist die Bank für 2017 noch einmal einen Verlust von 453 Millionen Euro vor Steuern aus. Ohne die Privatisierung hätte sie einen Gewinn von rund 238 Millionen Euro erzielt.