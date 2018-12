Die Affäre um die Festnahme der Huawei-Managerin Meng Wanzhou weitet sich aus. Das chinesische Außenministerium hat den US-Botschafter einbestellt. Auf diese Weise wolle man dem "starken Protest" gegen Mengs Festnahme Ausdruck verleihen, hieß es von chinesischer Seite.

Am 1. Dezember ist Meng Wanzhou auf Bitten der USA in Vancouver verhaftet worden. US-Ermittler werfen der Managerin vor, über eine Firma namens Skycom Geräte an Iran verkauft zu haben. Dadurch habe sie das Sanktionsrecht verletzt.

Weitere Maßnahmen seien abhängig vom Verhalten der USA, sagte der Vize-Außenminister Le Yucheng, ohne konkret zu werden. Er habe dies dem kanadischen Botschafter Terry Branstad mitgeteilt.

Die USA beschuldigen Meng der "Verschwörung zum Betrug von Finanzinstitutionen". Sie soll gegenüber US-Banken verschleiert haben, dass Huawei und Skycom de facto dasselbe Unternehmen waren. Die USA fordern ihre Auslieferung.

Zuvor war der kanadische Botschafter einbestellt worden. Der Fall sei "extrem abscheulich", teilte das chinesische Außenministerium mit und drohte mit Konsequenzen.

Meng kämpft um ihre Freilassung auf Kaution. Der 46-Jährigen droht die Verurteilung zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe.