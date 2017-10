Futuristisches Transportsystem Richard Bransons Virgin-Gruppe investiert in Hyperloop

Kapseln, die Menschen mit bis zu 1225 Kilometer pro Stunde durch Röhren transportieren - so das futuristische Szenario, so die Vision des Tesla- und SpaceX-Gründers Elon Musk für den Hyperloop. An deren Verwirklichung arbeiten seit einiger Zeit mehrere Unternehmen. Eines von ihnen bekommt nun einen prominenten Unterstützer: Die Virgin-Gruppe des britischen Milliardärs Richard Branson hat in Hyperloop One investiert.

"Das ist eine unglaublich innovative und aufregende neue Art, Menschen und Dinge in Flugzeuggeschwindigkeit auf dem Boden zu bewegen", so Branson in einer Mitteilung. Welche Summe die Gruppe investiert hat, wurde nicht bekannt gegeben. Die Partnerschaft geht jedoch über das Investment hinaus: Das Unternehmen ändert seinen Namen und heißt künftig Virgin Hyperloop One.

Video Hyperloop One

Das ursprüngliche Hyperloop-Konzept stammt zwar von Elon Musk. Die Entwicklung von Hyperloop findet jedoch nicht ausschließlich unter seiner Regie statt. Der Grund: Musk konzipierte das System von Anfang an als Crowdfunding- und Crowdsourcing-Projekt, also als Vorhaben, bei dem Geld und Expertise aus den verschiedensten Quellen kommen sollen. 2015 rief er dafür einen Wettbewerb aus.

Als Folge arbeiten mehrere konkurrierende Unternehmen an dem Projekt. Das bis dato vielleicht aussichtsreichste von ihnen ist Hyperloop One. Das Unternehmen sicherte sich zuletzt Investitionen in Höhe von 85 Millionen Dollar.

Zuletzt kündigte Musk an, sich entgegen seinem ursprünglichen Plan nicht auf die Idee zu beschränken, sondern sich doch am Wettbewerb zur Umsetzung zu beteiligen und einen eigenen Hyperloop bauen zu wollen.