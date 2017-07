Konjunktur Ifo-Geschäftsklima steigt auf Rekordhoch

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen ist im Juli erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Der Geschäftsklimaindex kletterte auf 116,0 Punkte, nachdem er im Juni bei 115,2 Zählern gelegen hatte, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Volkswirte hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Das Institut sprach von einer "euphorischen" Stimmung in den deutschen Chefetagen. "Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Das Ifo-Institut befragt jeden Monat 7000 Führungskräfte deutscher Unternehmen nach der aktuellen Geschäftslage und den Aussichten für die kommenden sechs Monate.

Die Unternehmen waren besonders zufrieden mit ihrer aktuellen Lage - der entsprechende Index stieg von 124,2 Punkten im Vormonat auf 125,4 im Juli. Auch die Erwartungen an das Geschäft der kommenden Monate verbesserte sich von 106,8 auf 107,3 Punkte. Im Bauhauptgewerbe ist der Index auf ein neues Rekordniveau gestiegen.

Der Euro legte nach den Daten zu und auch der Aktienindex Dax weitete seine Gewinne aus. Bankenvolkswirte zeigten sich überrascht. So sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank: "In den deutschen Unternehmen herrscht ausgelassene Partystimmung. Die Unternehmen blicken optimistischer denn je in die Zukunft." Gitzel warnte allerdings vor einem Einbruch: "Die Nachrichtenlage hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verändert. Vermutlich könnte es im kommenden Monat zu einem stärkeren Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex kommen."

So hätten die Kartellermittlungen gegen die deutsche Autoindustrie das Potenzial, die Stimmung in der gesamten deutschen Industrie zu wenden. Denn wenn die Hersteller sparen, sind davon auch die Zuliefererbetriebe und in der Folge die kleineren Mittelständler betroffen.

Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der staatlichen KfW-Bankengruppe sieht die Stimmung in den harten Daten wie der Industrieproduktion widergespiegelt. "Deutschland profitiert dabei nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Aufhellung bei unseren europäischen Partnern." Skepsis äußerte LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert: "So langsam fragt man sich, ob der Ifo-Index die tatsächliche Konjunkturlage noch so exakt widerspiegelt wie in der Vergangenheit."