Ifo-Index Stimmung deutscher Firmenchefs trübt sich leicht ein

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zuletzt minimal eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im August geringfügig von 116 auf 115,9 Punkte. Die Stimmung sei aber weiterhin sehr gut, sagte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs."

Der Rückgang ist demnach darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage nicht mehr ganz so euphorisch bewerteten. Im Juli hatte die Stimmung in der deutschen Wirtschaft noch ein Rekordhoch erreicht. Die Erwartungen für die nächsten sechs Monate verbesserten sich dagegen. In der Autoindustrie hätten die Debatten über Dieselfahrzeuge und Kartellvorwürfe keine spürbaren Effekte hinterlassen.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als das wichtigste Konjunkturbarometer der deutschen Wirtschaft. Das Institut befragt dafür jeden Monat rund 7000 Unternehmen.

Deutlich eingetrübt hat sich die Lage im Einzelhandel. Das aktuelle Geschäft lief schlechter. "Auch die Erwartungen trübten sich ein. Insbesondere der Kfz-Einzelhandel trug zu der rückläufigen Entwicklung bei", sagte Fuest.

Der Großhandel beurteilte die jetzige Lage etwas ungünstiger, zeigte sich aber zuversichtlicher als im Juli. Auf dem Bau ging die Rekordjagd weiter - die Betriebe zeigten sich merklich zufriedener mit ihrer Geschäftslage und erwarten, dass die Geschäfte noch weiter anziehen werden.