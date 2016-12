Gute Wirtschaftsaussichten Ifo-Index auf höchstem Stand seit fünf Jahren

Die deutsche Wirtschaft blick optimistischer ins Jahr 2017. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts stieg im Dezember auf 111,0 Punkte nach 110,4 Punkten im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit 2011. An der Umfrage nahmen rund 7000 Manager teil.

Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 110,7 Punkte gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft legt einen Jahresendspurt hin", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten sowohl ihre Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser.

Die deutsche Wirtschaft hatte in den Sommermonaten an Schwung verloren. Zuletzt gab es aber Signale für einen Besserung zum Jahresende. Die Aufträge ziehen an, viele Unternehmen planen, die Produktion auszuweiten. Auch im Einzelhandel bleibt das bislang bereits hohe Niveau unverändert. Das Baugewerbe boomt weiter. Für das kommende Jahr rechnet das Ifo-Institut mit 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Die gute wirtschaftliche Lage steht in frappierendem Gegensatz zur schlechten Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung. So glaubt nur noch ein Viertel der Bürger, die Bundesrepublik entwickle sich in die richtige Richtung.46 Prozent hingegen wähnen die Nation auf falschem Weg, wie aus der jüngsten Eurobarometer-Umfrage hervorgeht.